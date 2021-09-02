США не признаёт российскую вакцину, но хочет отправлять её "беднякам"

В Штатах выразили желание заняться производством российской вакцины от коронавируса "Спутник V". О том, что американские фармкомпании "вышли" на коллег из России, сообщил глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко.

По словам Родзянко, поводом для "диалога" стало признание многих странам, в том числе и ЕС, эффективность "Спутник V". Однако США до сих пор не входит в этот список.

Они надеются начать производить в стране, которая не признает "Спутник V", но для экспорта в третьи страны, — пояснил глава торговой палаты РИА Новости.

Вакцину "Спутник V" зарегистрировали 11 августа 2020 года. Множество стран отказались признавать компонент. В качестве "протеста" они перестали пускать туристов привитых российской вакциной. Тем не менее, через год СМИ сообщили, что в ЕС всё же согласились принять COVID-сертификаты "Спутника V". Позже информацию опровергли и уточнили, что речь шла о "цифровой подписи".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.