EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Олег Артюков

"Стало очень тихо": в Европе подтвердили нежелание регистрировать "Спутник V"?

Мир

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) пока недостаточно убедительных данных. При этом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что специалисты из ЕМА не высказывали претензий к российской вакцине "Спутник V" и степени ее эффективности.

"Стало очень тихо": в Европе подтвердили нежелание регистрировать "Спутник V"?

Неспешная процедура

Напомним, заявка на регистрацию российской вакцины в ЕМА была подана еще зимой. В начале марта европейское агентство процедуру постепенной экспертизы rolling review. Судя по словам Сергея Лаврова, эта процедура продолжается по сию пору.

"В настоящее время вакцина "Спутник V" проходит так называемую последовательную экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам. В апреле-мае еэсовцы посетили медицинские учреждения в Москве, задействованные в клинических испытаниях "Спутника V", а также производственные площадки. Сотрудники EMA находятся в прямом рабочем контакте с представителями Минздрава и Минпромторга России. По нашей информации, замечаний к самой вакцине и степени ее эффективности нет. Исходим из того, что вопрос находится в плоскости деполитизированного и профессионального диалога между профильными структурами", — сказал министр "Комсомольской правде".

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что производитель не смог доказать безопасность препарата.

"Вокруг "Спутника V" стало очень тихо. Заявка в ЕМА подана уже давно. Однако до сих пор производителю не удалось предоставить достаточно достоверных данных для доказательства безопасности (препарата)", — сказала фон дер Ляйен в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). По ее словам, "это вызывает вопросы".

Понимания по срокам регистрации нет

Стоит напомнить, что зимой и весной, когда в странах Евросоюза наблюдался дефицит вакцин от коронавируса, многие европейские политики настаивали на том, чтобы использовать российские вакцины. Разумеется, было и много противников этого. В структурах самого Евросоюза, например.

Можно сказать, что процесс регистрации российской вакцины потихоньку отложили в долгий ящик. Ранее речь шла о том, что регистрация может состояться в мае или июне. Сейчас постпред РФ при ЕС Владимир Чижов отмечает, что понимания относительно примерных сроков регистрации вакцины в ЕС до сих пор нет.

В июне агентство Reuters сообщило со ссылкой на собственные источники, что одобрение вакцины "Спутник V" ЕМА будет отложено до сентября, а может, и до конца года. По данным издания, институт им. Гамалеи, где была разработана вакцина, не предоставил необходимых данных в указанные сроки. В Российском фонде прямых инвестиций, который занимался подачей заявки в ЕМА, назвали сообщение Reuters спекуляцией.

В России подчеркивают, что процесс регистрации вакцины не должен политизироваться. В Евросоюзе упреки политизации опровергают и говорят, что делом занимаются профессионалы. Сроки регистрации по-прежнему неизвестны. А после нынешнего заявления Урсула фон дер Ляйен очевидно, что форсировать процесс в Евросоюзе не собираются.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Куратор: Любовь Степушова
Темы вакцина спутник v еврокомиссия
Новости
Чубайс объяснил, когда и почему сменятся мировые элиты
Виторган восхитился благородным поступком испанского бегуна
После смерти Шишова Зеленский дал поручение СБУ и МВД
Немецкий журналист донес на Россию в МОК из-за Захаровой
Белорусы возмутились смертью беженца и вышли на митинг против политики Литвы
России посоветовали проявить настойчивость в продвижении "Спутника V"
Каменских снялась в необычном купальнике, блеснув грудью
Семьям жертв ЧП на химкомбинате в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей
Украинец, захвативший здание правительства, оказался ярым националистом
В Санкт-Петербурге водитель пытался выгнать из маршрутки инвалида с ДЦП
Последние материалы
Белорусы возмутились смертью беженца и вышли на митинг против политики Литвы
"Стало очень тихо": в Европе подтвердили нежелание регистрировать "Спутник V"?
России посоветовали проявить настойчивость в продвижении "Спутника V"
Каменских снялась в необычном купальнике, блеснув грудью
Семьям жертв ЧП на химкомбинате в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей
Украинец, захвативший здание правительства, оказался ярым националистом
В Санкт-Петербурге водитель пытался выгнать из маршрутки инвалида с ДЦП
Литва увидела в смерти мигранта из Ирака "провокацию белорусского режима"
Что сулит России традиционно опасный август 2021 года - прогноз специалистов
Юрий Семин возглавил футбольный клуб "Ростов"
Популярное
Новости Белоруссии
Кто убил белорусского радикала Шишова

Следы предполагаемых убийц белорусского радикала Виталия Шишова надо искать среди его соратников, украинских радикалов, украинских спецслужб. 

Кто убил белорусского радикала Шишова
"Голос Америки": модернизация российского Транссиба - это ни разу не о политике
Экономика и бизнес
"Голос Америки": модернизация российского Транссиба - это ни разу не о политике
Военные новости
Адмирал Комоедов описал ответ РФ в случае удара США по Черноморскому флоту
Прибалтика
Мигранты в Литве угрожают Вильнюсу санкциями ЕС
Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов Усам Оздемиров Одиссея модуля "Наука" привела американцев в замешательство Усам Оздемиров Любовь Степушова Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
"Ваше Превосходительство господин Президент" — народ Грузии обратился к Путину
Гандбол. Новости
Норвежский тренер возмущён тем, как Россию называют на Олимпиаде в Токио
На Украине цены на газ устремились в космос
Газ
На Украине цены на газ устремились в космос
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников