Биохимики рассказали, как мигрень спасает от диабета

На конференции Американского химического сообщества рассказали об исследовании о связи мигрени и диабета. Учёные выяснили, что у людей, которые страдают головными болями, редко развивается это эндокринное заболевание. Данный факт может помочь разработать лекарство от диабета.

Никто точно не знает, почему люди мучаются от мигрени. У нейрофизиологов есть теория, исходя из которой боль в голове вызывают нарушения работы белков в мозге. Во время этого процесса меняются ферменты CGRP и PACAP. Как оказалось, они также участвуют в круговороте инсулина.

Специалисты не могут напрямую вживить молекулы таких ферментов из-за боли, однако это вопрос времени. Учёный До Тхань пояснил:

"Если мы поймем, как именно они регулируют выработку инсулина, то сможем создать короткие белковые молекулы, которые будут нормализовать состояние диабетиков и при этом не вызывать боль".

Научные деятели продолжат исследование. В их планах экспериментировать с ферментами на животных и клетках. Пока ясно, что люди с мигренью реже заболевают диабетом.

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