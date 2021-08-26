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Биохимики рассказали, как мигрень спасает от диабета

Здоровье

На конференции Американского химического сообщества рассказали об исследовании о связи мигрени и диабета. Учёные выяснили, что у людей, которые страдают головными болями, редко развивается это эндокринное заболевание. Данный факт может помочь разработать лекарство от диабета.

Биохимики рассказали, как мигрень спасает от диабета

Никто точно не знает, почему люди мучаются от мигрени. У нейрофизиологов есть теория, исходя из которой боль в голове вызывают нарушения работы белков в мозге. Во время этого процесса меняются ферменты CGRP и PACAP. Как оказалось, они также участвуют в круговороте инсулина.

Специалисты не могут напрямую вживить молекулы таких ферментов из-за боли, однако это вопрос времени. Учёный До Тхань пояснил:

"Если мы поймем, как именно они регулируют выработку инсулина, то сможем создать короткие белковые молекулы, которые будут нормализовать состояние диабетиков и при этом не вызывать боль".

Научные деятели продолжат исследование. В их планах экспериментировать с ферментами на животных и клетках. Пока ясно, что люди с мигренью реже заболевают диабетом.

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Мигрень. Болезнь гениев | Большой скачок
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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