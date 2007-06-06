Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Врачи назвали ранний признак сахарного диабета

Здоровье

Американские специалисты в области здравоохранения выявили самый ранний симптом развития сахарного диабета.

По мнению врачей клиники Майо, в первую очередь должно насторожить потемнение кожи на суставах. Медики называют это состояние "черным акантозом".

В 2007 году "Правда.Ру" писала о том, что сахарный диабет будут лечить новыми методами.

Сахарный диабет скоро будут лечить на генном уровне

Мощного прорыва в понимании генетики некоторых серьезных заболеваний удалось добиться британским ученым. В работе, обошедшейся в 9 млн. фунтов стерлингов (18 млн. долларов) и проводившейся под эгидой программы Wellcome Trust Case Control Consortium (WTCCC), были заняты 200 видных специалистов, объединенных в 50 исследовательских групп.

Они анализировали образцы ДНК, взятые из крови 17 тысяч человек, в том числе 14 тысяч пациентов с различными серьезными заболеваниями и 3 тысяч здоровых добровольцев. В результате обнаружены генетические вариации, приводящие к возникновению маниакально-депрессивного психоза, болезни Крона, коронарного заболевания, гипертонии, псевдоревматизма, а также диабета первого и второго типа, передает Би-би-си.

В работе использовались так называемые генетические чипы, при помощи которых тысячи образцов ДНК сканировались с целью обнаружения генетических отличий, которые распространяются на весь геном. Многие из идентифицированных учеными генов оказались теми составными частями генома, которые раньше с болезнями не ассоциировались.

Результаты исследования могут привести к тому, что людей будут тестировать на определенные комбинации генов, с тем, чтобы определить, насколько велик для них риск заболевания на протяжении жизни, а это, в свою очередь, позволит врачам выдавать рекомендации по переменам в образе жизни пациентов.

Темы сахарный диабет симптомы диабета
Актуальная аналитика
Новости медицины
Парадокс медицины в России: бесплатная или страховая
Власть
Дмитрий Журавлев: пока народ шумит - это еще не конец
Мировая кооперация
Информационный вирус хуже коронавируса
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Резцова не попала в женскую эстафету на ЧМ по биатлону
Силовики задержали двух подростков, которые готовили теракт в Крыму
Путин в Санкт-Петербурге почтит память Анатолия Собчака
Один такой: массового выпуска Су-57 в России не будет
На Украине считают, что Россия готова к наступлению на страну
Елена Степаненко будет вести новое шоу на ТВ
Эксперт прокомментировал возможность войны между Россией и Белоруссией
ВФЛА опубликовала список кандидатов на пост президента организации
Экс-полковник Захарченко станет портным в колонии
Врачи назвали ранний признак сахарного диабета
Последние материалы
Эксперт прокомментировал возможность войны между Россией и Белоруссией
ВФЛА опубликовала список кандидатов на пост президента организации
Экс-полковник Захарченко станет портным в колонии
Врачи назвали ранний признак сахарного диабета
Дмитрий Журавлев: пока народ шумит - это еще не конец
Тимур Батрутдинов рассказал о своей интимной жизни
На Украине запретили фильм с Зеленским в главной роли
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
Назван состав сборной России на мужскую индивидуальную гонку ЧМ
Кудрин заявил, что правительство может снизить налоги
Популярное
Шоу-бизнес
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии

2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.

Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Шоу-бизнес
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Силовые структуры
Турецкий спецназ уезжает из Сирии под конвоем российских военных
Биатлон
Норвежские биатлонисты прокомментировали победу Логинова на ЧМ
Василий Амирджанов Церковный троллинг: холивар протоиерея Смирнова Василий Амирджанов Соломон Соловьев Каждый правый имеет право на все - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев Американцы голосуют за здоровье и против Трампа Петр Фадеев
Комментарии
На Украине считают, что Россия готова к наступлению на страну
Протоиерей Смирнов снова отличился: сравнил женщин с автомобилями
Протоиерей Смирнов снова отличился: сравнил женщин с автомобилями
РПЦ приравняла гражданских жен к "бесплатным проституткам"
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Киев не откажется от воинского приветствия "Слава Украине!"
F-35 могут достаться Сингапуру, а не Турции
Путин поддержал отмену комиссий при плате за ЖКХ
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
На Украине запретили показ фильма с участием президента
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Протоиерей Смирнов снова отличился: сравнил женщин с автомобилями
Протоиерей Смирнов снова отличился: сравнил женщин с автомобилями
Шансы есть: как России оспорить выплату $50 млрд акционерам ЮКОСа
Зеленский: Украина готова к диалогу с населением Донбасса
Вперед в Средневековье: Казахстан погубит национальный вопрос
"Мне нужна великая Россия": Путин дал эксклюзивное интервью. ВИДЕО
"Мне нужна великая Россия": Путин дал эксклюзивное интервью. ВИДЕО
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ