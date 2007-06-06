Врачи назвали ранний признак сахарного диабета

Американские специалисты в области здравоохранения выявили самый ранний симптом развития сахарного диабета.

По мнению врачей клиники Майо, в первую очередь должно насторожить потемнение кожи на суставах. Медики называют это состояние "черным акантозом".

В 2007 году "Правда.Ру" писала о том, что сахарный диабет будут лечить новыми методами.

Сахарный диабет скоро будут лечить на генном уровне

Мощного прорыва в понимании генетики некоторых серьезных заболеваний удалось добиться британским ученым. В работе, обошедшейся в 9 млн. фунтов стерлингов (18 млн. долларов) и проводившейся под эгидой программы Wellcome Trust Case Control Consortium (WTCCC), были заняты 200 видных специалистов, объединенных в 50 исследовательских групп.

Они анализировали образцы ДНК, взятые из крови 17 тысяч человек, в том числе 14 тысяч пациентов с различными серьезными заболеваниями и 3 тысяч здоровых добровольцев. В результате обнаружены генетические вариации, приводящие к возникновению маниакально-депрессивного психоза, болезни Крона, коронарного заболевания, гипертонии, псевдоревматизма, а также диабета первого и второго типа, передает Би-би-си.

В работе использовались так называемые генетические чипы, при помощи которых тысячи образцов ДНК сканировались с целью обнаружения генетических отличий, которые распространяются на весь геном. Многие из идентифицированных учеными генов оказались теми составными частями генома, которые раньше с болезнями не ассоциировались.

Результаты исследования могут привести к тому, что людей будут тестировать на определенные комбинации генов, с тем, чтобы определить, насколько велик для них риск заболевания на протяжении жизни, а это, в свою очередь, позволит врачам выдавать рекомендации по переменам в образе жизни пациентов.