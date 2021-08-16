Врач: проблемы с "постковидным" синдромом есть почти у трети перенёсших COVID-19

Существенное снижение качества жизни из-за "постковидного" синдрома наблюдается почти у трети перенёсших коронавирусную инфекцию, рассказала РИА Новости начальник отдела клинических исследований ФБУН Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

По её словам, у переболевших COVID-19 его симптомы могут оставаться до шести месяцев после получения отрицательного ПЦР-теста. Иногда "постковидный" синдром сохраняется ещё дольше.

Хадижат Омарова отметила, что "постковидный" синдром не всегда является следствием тяжёлого течения заболевания. Перенёсшие коронавирус в лёгкой форме тоже могут получить осложнения.

По словам замдиректора ЦНИИЭ Антонины Плоскиревой, "постковидный" синдром может проявиться у людей, которые выписались из больницы после коронавируса уже несколько месяцев назад. Однако чаще всего симптомы появляются через месяц после выписки.

Хадижат Омарова рассказала, что у детей "постковидный" синдром проходит быстрее, чем у взрослых.

По мнению врача, реабилитация требуется всем переболевшим коронавирусной инфекцией. Начинать её необходимо как можно раньше, чтобы избежать развития в лёгких фиброзной ткани. Это особенно важно для пациентов, которые находились на ИВЛ.

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