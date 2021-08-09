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Инфаркт или инсульт. Терапевт рассказал об опасностях постковидного синдрома

Здоровье

Вероятность сердечно-сосудистых катастроф повышается у переболевших COVID-19 людей в первые полгода после заболевания. Об этом телеканалу "Москва 24" сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Инфаркт или инсульт. Терапевт рассказал об опасностях постковидного синдрома

По ее словам, в случае, если у человека в течение первых месяцев после выздоровления от коронавируса случится инфаркт или инсульт, медики связывают это с перенесенной ранее болезнью.

Надежда Чернышова порекомендовала переболевшим COVID-19 не испытывать организм сильными нагрузками. Их нужно дозировать и следить при этом за появлением каких-либо признаков нездоровья.

В случае возникновения каких-то жалоб необходимо обращаться к врачу, чтобы тот мог своевременно назначить необходимые обследования: ЭКГ или анализы.

Терапевт отметила, что риск появления осложнений есть и у тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно. По словам Надежды Чернышовой, в этом случае тоже стоит проявлять осторожность с нагрузками и следить за состоянием здоровья.

Ранее о том, что постковидный синдром может длиться более двух месяцев, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, в этот период у переболевших возможно проявление остаточных симптомов инфекции.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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