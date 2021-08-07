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Автор Александр Шторм

В России найден суперзаражатель COVID-19. Что он сделал?

Здоровье

В России найден суперраспространитель коронавируса, заразивший более 1500 человек, часть из которых (по некоторым данным) скончалась.

В России найден суперзаражатель COVID-19. Что он сделал?

Как сообщает глава филиала центра "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов, это максимальное количество людей, которые заразились от одного и того же заболевшего коронавирусом.

"В России случай суперсидинга или суперраспространения (superseeding) максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1,5 тыс. человек", — поделился он.

Регион проживания суперраспространителя "ковида" врач не назвал.

Для инфицирования новыми штаммами уже не нужно стоять вплотную или целоваться

По словам вирусолога, обыкновенно носители вируса и заболевшие "простыми" штаммами COVID-19 заражают 2-3 человек, со штаммом "дельта" — 5-6 человек.

Причем для инфицирования новыми штаммами уже не нужно стоять вплотную или целоваться — "дельта" может заразить от брызг слюны или дыхания носителя, прошедшего на довольно далёком расстоянии. Или, например, от прикосновения к ручке, кнопке лифта, поверхности, которых едва касался заражённый.

Причина передачи вируса тоже ясна.

"Человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, особенно если он себя не очень хорошо чувствует, идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми здороваться, обниматься и целоваться", — рассказывает о суперраспространителе врач.

Российский "нулевой пациент"

Отметим, что в 2020 году в России был найден свой "нулевой пациент", привезший "заморскую заразу" в нашу страну. Им оказался россиянин по фамилии Субботин, прилетевший в Москву из Милана.

Мужчина успел заразить и своих "сотуристов" в процессе возвращения, и собственную семью, после чего попал в Коммунарку, где первым же и вылечился. Пожилым родителям Субботина повезло меньше — они оказались кто на ИВЛ, кто в реанимации, но выжили.

Чёрная оспа и спецоперация КГБ

Стоит добавить, что в 1959 году в СССР (в Москву) была завезена страшная болезнь — чёрная оспа.

Привез ее известный художник Алексей Кокорекин, вернувшийся из Индии. Перед смертью мужчина успел заразить свою любовницу, жену и пообщаться со множеством людей, вручая им индийские сувениры.

После того как врачи поняли, что за болезнь появилась в столице, руководство Союза и КГБ решило начать спецоперацию.

Москва была фактически закрыта, все контакты художника выявлены, а сотрудники милиции, КГБ и военные помогали врачам провести тотальную вакцинацию столицы и Подмосковья.

В ее ходе привили 9,5 млн жителей вне зависимости от "хочу", "боюсь" и "мне этого не надо". Эпидемии не случилось.

Холера: приказ — перекрыть заражённые города, оцепить их войсками с земли и моря

Чуть позже, в 1970 году, в южные регионы СССР (Батуми, Одесса и Астрахань) пришла холера. Однако, власти СССР приняли жесткое решение — полностью перекрыть зараженные города, оцепить их войсками с земли и моря, не пропускать "хитрецов", покупавших места на нелегальных катерах и провести тотальную проверку по всем домам с последующим лечением.

холера в ссср

Именно той ситуации, кстати, была посвящена песня Владимира Высоцкого со словами:

Закрыт Кавказ, горит "Аэрофлот"
И в Астрахани лихо жгут арбузы, —
Но от станка рабочий не уйдет,
И крепнут все равно здоровья узы.

Убытки терпит целая страна,
Но вера есть, все зиждется на вере, —
Объявлена смертельная война
Одной несчастной, бедненькой холере.

Благодаря жестким ограничительным мерам и работе врачей эпидемия холеры также была остановлена.

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Куратор: Елена Андреева
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