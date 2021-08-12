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Почему нельзя долго носить резиновые сапоги, объяснили врачи

Здоровье

Врачи рассказали об опасностях при ношении резиновой обуви. Она удобна и практична, но вовсе не полезна для здоровья, считают специалисты.

Почему нельзя долго носить резиновые сапоги, объяснили врачи

Дерматолог Юлия Галлямова сообщила, что долгое ношение сапог повышает потоотделение и нарушает процесс испарения пота из-за непропускания воздуха. В итоге формируются условия для образования бактерий и грибков, объяснила она в беседе с "Москвой 24".

Дерматовенеролог Наталия Жовтан заявила, что из-за дефицита вентиляции возникает парниковый эффект. Повышается влажность стопы и риск возникновения кожных заболеваний.

Длительное ношение резиновых сапог оказывает негативное воздействие на позвоночник, голеностопные, коленные и тазобедренные суставы.

"В молодом возрасте это незаметно и компенсируется здоровой хрящевой тканью, но со временем хрящ становится более плоским и движение в суставах затрудняется", — рассказала Галлямова.

Врачи рекомендуют носить резиновые галоши или сапоги не более 40 минут. Также эксперты советуют надевать хлопчатобумажные носки под сапоги.

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Врачи рассказали о вреде резиновых сапог
Автор: Владан Джурич, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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