Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Канада приостановила вакцинацию AstraZeneca лиц до 55 лет
Главком ВСУ поддержал ответственность за сотрудничество с Россией
"Суэцкую пробку" будут "разводить" три дня
В Татарстане произошел взрыв газа в жилом доме
Россия научилась строить собственные тяжёлые суда-газовозы
Итоговое сочинение в школах перенесли на 15 апреля
В Совете Федерации назвали "болезнью" санкционную политику
ВОЗ не подтвердила, что рынок в Ухане был источником COVID-19
Опубликованы проекты первых городов на Марсе

Ортопед перечислил виды спорта, "убивающие" коленные суставы

Здоровье » Здоровье и профилактика

На боли в коленях жалуются миллионы людей. Неудивительно: ни один другой сустав не напрягается так сильно, как этот. И — воспаляется, опухает, болит.

Особенности национальной походки

Чтобы колени не хрустели и не болели при каждом сгибании и разгибании, важно движение, говорит ортопед-хирург, специалист в области колена и плеча, старший ортопед суставной клиники Гундельфингена (ФРГ) Свен Остермайер. Это может показаться странным: как двигаться, если каждое движение приносит боль? Однако регулярные упражнения значительно улучшают метаболизм и кровообращение в коленном суставе, а укреплённая мускулатура защищает от травм и заболеваний.

"Регулярный спорт без преувеличенных амбиций очень часто является лучшим лекарством", — говорит Свен Остермайер.

Не каждый спорт одинаково полезен

Ортопед перечислил виды спорта,
Катание на лыжах. Фото: Pixabay.com

Однако не любой спорт благоприятен для здоровья коленных суставов. При вращательных движениях колена под нагрузкой, характерных для некоторых спортивных дисциплин, мениски, защищающие хрящ, особенно подвержены травмам:

  • Футбол
  • Гандбол
  • Сквош
  • Теннис
  • Гребля
  • Катание на лыжах

Что вредит коленным суставам в обычной жизни?

К неспортивным способам "убить" колени относятся многочасовое сидение в офисе, машине или перед телевизором. Не менее вредно длительное стояние.

"Если сустав долго остаётся в одном положении, то хрящ истирается на одном месте и чрезмерно теряет синовиальную жидкость. Если это происходит регулярно — риск повреждения хряща быстро возрастает", — поясняет ортопед.

Что же можно с этим сделать, если у многих сидячая работа? Некоторые простые действия помогут облегчить ситуацию:

  • Как можно чаще меняйте рабочее или сидячее положение
  • Время от времени вставайте и проходите короткие расстояния
  • Чаще выпрямляйте ноги под столом
  • Чаще поднимайтесь по лестнице, а не на лифте

Любое движение оживляет метаболизм сустава и способствует образованию суставной смазки.

За что колени скажут вам "спасибо"?

Ортопед перечислил виды спорта,
Плавание. Фото: Pixabay.com

Отдайте предпочтение видам спорта, более комфортным для коленных суставов. Свен Остермайер рекомендует:

  • Плавание
  • Пешие походы
  • Гимнастика или водная аэробика

К этому списку можно добавить зумбу и поездки на велосипеде. При этих занятиях практически исключены неправильные нагрузки, и тренируются все мышцы, стабилизирующие колено.

Помимо этого, немецкий врач советует носить обувь на плоском ходу с мягкой подошвой. Такая обувь ослабляет толчки при ходьбе и щадит суставы. И конечно, нужно следить за своей массой тела, потому что сильная тучность является одним из основных факторов риска остеоартрита или других заболеваний колена, передаёт советы ортопеда Focus.

Информация носит ознакомительный характер. Необходимо проконсультироваться с врачом/специалистом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Apple проиграла Swatch право на коронную фразу Стива Джобса
Колебания заболеваемости ковидом не дойдут до осеннего пика
Ортопед перечислил виды спорта, "убивающие" коленные суставы
Канада приостановила вакцинацию AstraZeneca лиц до 55 лет
Главком ВСУ поддержал ответственность за сотрудничество с Россией
"Суэцкую пробку" будут "разводить" три дня
Необычные симптомы назвали признаком дефицита витамина В12
В Татарстане произошел взрыв газа в жилом доме
Россия научилась строить собственные тяжёлые суда-газовозы
Итоговое сочинение в школах перенесли на 15 апреля
Популярное
Прибалтика
Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве

Литва решила, что роль главного русофоба Европы надо дополнить ролью главного синофоба, это лишает её китайского транзита.

Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве
Литва вслед за США оскорбила Владимира Путина
Прибалтика
Литва вслед за США оскорбила Владимира Путина
Мир. Новости мира
Эксперт рассказал, почему Путин, Меркель и Макрон отложили общение
Экономика и бизнес
Курс на бедность: россияне посчитали "реальный" прожиточный минимум
Вячеслав Шпаковский Загадка кальдеры мыса Макрониссос Вячеслав Шпаковский Василий Амирджанов Аккаунт Dolce & Gabbana проверят на пропаганду ЛГБТ Василий Амирджанов Любовь Степушова Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Почему во Франции заговорили о разводе с ЕС
Мир. Новости мира
Как Молдавия не получила 60 млн евро: объясняет Майя Санду
"Ко всему цивилизованному миру": Рада готовит обращение по Донбассу
Мир. Новости мира
"Ко всему цивилизованному миру": Рада готовит обращение по Донбассу
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников