Ортопед перечислил виды спорта, "убивающие" коленные суставы

На боли в коленях жалуются миллионы людей. Неудивительно: ни один другой сустав не напрягается так сильно, как этот. И — воспаляется, опухает, болит.

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Чтобы колени не хрустели и не болели при каждом сгибании и разгибании, важно движение, говорит ортопед-хирург, специалист в области колена и плеча, старший ортопед суставной клиники Гундельфингена (ФРГ) Свен Остермайер. Это может показаться странным: как двигаться, если каждое движение приносит боль? Однако регулярные упражнения значительно улучшают метаболизм и кровообращение в коленном суставе, а укреплённая мускулатура защищает от травм и заболеваний.

"Регулярный спорт без преувеличенных амбиций очень часто является лучшим лекарством", — говорит Свен Остермайер.

Не каждый спорт одинаково полезен

Катание на лыжах. Фото: Pixabay.com

Однако не любой спорт благоприятен для здоровья коленных суставов. При вращательных движениях колена под нагрузкой, характерных для некоторых спортивных дисциплин, мениски, защищающие хрящ, особенно подвержены травмам:

Футбол

Гандбол

Сквош

Теннис

Гребля

Катание на лыжах

Что вредит коленным суставам в обычной жизни?

К неспортивным способам "убить" колени относятся многочасовое сидение в офисе, машине или перед телевизором. Не менее вредно длительное стояние.

"Если сустав долго остаётся в одном положении, то хрящ истирается на одном месте и чрезмерно теряет синовиальную жидкость. Если это происходит регулярно — риск повреждения хряща быстро возрастает", — поясняет ортопед.

Что же можно с этим сделать, если у многих сидячая работа? Некоторые простые действия помогут облегчить ситуацию:

Как можно чаще меняйте рабочее или сидячее положение

Время от времени вставайте и проходите короткие расстояния

Чаще выпрямляйте ноги под столом

Чаще поднимайтесь по лестнице, а не на лифте

Любое движение оживляет метаболизм сустава и способствует образованию суставной смазки.

За что колени скажут вам "спасибо"?

Плавание. Фото: Pixabay.com

Отдайте предпочтение видам спорта, более комфортным для коленных суставов. Свен Остермайер рекомендует:

Плавание

Пешие походы

Гимнастика или водная аэробика

К этому списку можно добавить зумбу и поездки на велосипеде. При этих занятиях практически исключены неправильные нагрузки, и тренируются все мышцы, стабилизирующие колено.

Помимо этого, немецкий врач советует носить обувь на плоском ходу с мягкой подошвой. Такая обувь ослабляет толчки при ходьбе и щадит суставы. И конечно, нужно следить за своей массой тела, потому что сильная тучность является одним из основных факторов риска остеоартрита или других заболеваний колена, передаёт советы ортопеда Focus.

Информация носит ознакомительный характер. Необходимо проконсультироваться с врачом/специалистом.