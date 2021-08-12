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Денис Проценко заявил о сокращении числа новых случаев COVID-19 в России

Здоровье

В России наблюдается снижение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил РИА Новости главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Денис Проценко заявил о сокращении числа новых случаев COVID-19 в России

"Мы видим снижение количества новых случаев, видим снижение госпитализированных пациентов в различных регионах", — заявил медик, сославшись на данные из открытых источников.

По словам Дениса Проценко, сначала снижение заболеваемости коронавирусом было зафиксировано в Москве, в регионах — неделей позже.

Главврач больницы в Коммунарке полагает, что уменьшение числа новых случаев заражения связано с увеличением количества россиян со сформировавшимся поствакцинальным иммунитетом.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил РИА Новости, что ситуация с COVID-19 в РФ может стабилизироваться к зиме. Это произойдет, если в стране будет сформирована иммунная прослойка.

Вместе с тем в сентябре, по мнению медика, можно ожидать подъема заболеваемости в связи с возвращением из отпусков людей, которые не имеют иммунитета и не желают прививаться. Они пополнят число заболевших.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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