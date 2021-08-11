В ВОЗ рассказали об опасности "йота"-штамма коронавируса

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, что американские ученые не выявили серьезную опасность варианта коронавируса "йота".

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения, этот штамм не приводит к более тяжелым последствиям, чем заражение обычным коронавирусом.

Впервые штамм "йота" выявили в США в ноябре 2020 года. В основном такой вариант коронавируса распространен в Соединенных Штатах и Европе. Сейчас число случаев заражения этим штаммом уменьшается на территории США, поскольку превалирует вариант "дельта".

В России "йота"-штамм не выявлен, однако известно, что его летальность для пожилых людей на 82% выше по сравнению с другими вариантами коронавируса.

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