Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, что американские ученые не выявили серьезную опасность варианта коронавируса "йота".
По словам представителя Всемирной организации здравоохранения, этот штамм не приводит к более тяжелым последствиям, чем заражение обычным коронавирусом.
Впервые штамм "йота" выявили в США в ноябре 2020 года. В основном такой вариант коронавируса распространен в Соединенных Штатах и Европе. Сейчас число случаев заражения этим штаммом уменьшается на территории США, поскольку превалирует вариант "дельта".
В России "йота"-штамм не выявлен, однако известно, что его летальность для пожилых людей на 82% выше по сравнению с другими вариантами коронавируса.
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