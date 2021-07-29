Врач объяснил, когда больным гепатитом нельзя делать прививку от COVID-19

Людям, больным гепатитом, нельзя делать прививку от COVID-19, если у них нарушена функция печени, сообщил в интервью URA. RU врач-хирург, гепатолог, доцент кафедры хирургии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов.

"Противопоказание к вакцинации — это острый период вирусного гепатита. Либо же, если сформировался цирроз печени, то декомпенсация печеночной функции, как и в целом декомпенсация любого органа, будет являться противопоказанием к прививке. Иными словами, если у пациента острый вирусный гепатит — это противопоказание к прививке", — пояснил он.

Эксперт также отметил, что у людей с гепатитом B или C выше риск развития осложнений.

У данной категории пациентов возникают респираторные симптомы. Кроме того, у них повышается нагрузка на печень.

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