Гепатит: риски заражения и возможности защиты

Проблема лечения хронического гепатита С только в высокой стоимости препаратов. Лечение от гепатита В также проводится современными препаратами, но пациентам требуется длительное либо пожизненное лечение. Эти медикаменты доступны по цене, но не позволяют полностью подавить вирус. Однако благодаря лекарствам снижается риск развития цирроза и рака печени.



Гепатит. Как защитить себя и близких?

Об этом "Правде.Ру" рассказал заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, руководитель Референс-центра по мониторингу за вирусным гепатитом, доктор медицинских наук Владимир Чуланов.

Читайте начало интервью: Гепатит: от А до Е — не все одинаково опасны﻿

— Владимир Петрович, кроме наиболее распространенного во всем мере вирусного гепатита С, какие виды гепатита являются проблемой на территории России?

— Из более редких вариантов вирусного гепатита для Российской Федерации некоторую озабоченность вызывает вирусный гепатит Е. Официальная регистрация этого заболевания у нас началась не так давно — в 2013 году. И на 18-й год было зарегистрировано всего около 160 случаев этого вирусного гепатита.

Он на самом деле, с моей точки зрения, распространен шире, потому что пока этому не уделяется достаточно внимания и нет настороженности относительно этого вирусного гепатита у клиницистов, потому что они редко с ним сталкиваются. Если мы посмотрим статистику по некоторым регионам, где хорошо развито животноводство, то увидим, что там частота выявления этого заболевания выше.

Потому что это заболевание является своего рода зоонозным заболеванием. То есть одним из резервуаров этого вируса являются свиньи. Человек может заражаться этим вирусом непосредственно при контакте с ними или от плохо, недостаточно термически обработанного мяса. Тем не менее таких случаев у нас пока немного.

— То есть основное его отличие от других видов — то, что им можно заразиться от животных, или есть еще какие-то отличия?

— Наверное, это основное отличие с точки зрения путей передачи, потому что другие вирусы гепатита не являются зоонозными, то есть мы не можем заразиться ими от животных.

Еще особенность этого заболевания в том, что оно достаточно тяжело протекает у беременных. Это было отмечено довольно давно, когда этот вирус впервые был выявлен. У заболевших вирусным гепатитом Е беременных женщин отмечается достаточно высокая летальность — до 20 процентов. Это очень высоко.

— Если говорить о всех вирусных гепатитах в целом, то каким образом можно свести к минимуму возможность заражения? Какова профилактика этого заболевания?

— Существуют два основных механизма передачи: один из них связан с такими факторами, как вода, пища, заболевание может произойти в быту, и вторая группа — это контакт с кровью. Поэтому для того, чтобы не заразиться теми вирусами, которые передаются с водой и пищей, первое правило — не употреблять воду и пищу из неизвестных источников.

Довольно частая ситуация: человек выпил воду из каких-то родников, которые не очень понятно, откуда вытекают и где протекают, эта вода могла быть контаминирована вирусом, в этом случае может произойти заражение. То есть не надо употреблять воду из неустановленных источников.

Отдельно — лед. Летом в жару в напитки часто добавляется лед, а это та же самая вода. Этот вирус прекрасно сохраняется во льду. Если лед приготовлен из недоброкачественной воды, которая могла содержать вирус, конечно, тоже может произойти заражение.

Сложно уберечься от заражения через пищевые продукты, особенно если речь идет об общественном питании. Безусловно, за точками общественного питания осуществляется контроль, но не всегда можно уследить за тем, чтобы человек, у которого заболевание находится в инкубационном периоде и еще не проявляется, не оказался официантом или работником кухни. В этом случае, конечно, заражение тоже может произойти.

Чаще всего заражение происходит через свежие овощи и фрукты, собранные с полей, которые удобрялись инфицированными фекальными массами. Поэтому иногда заражение происходит при употреблении, например, замороженной клубники, поступившей с таких полей. Если ее не помыть правильным образом, то легко может произойти заражение.

Конечно, это может быть и любые зелень, овощи… Такие случаи регистрировались. И даже регистрировались вспышки конкретно гепатита А, который легко передается с пищей и водой, и в том числе с необработанными овощами и фруктами.

Но есть эффективная вакцина против гепатита А. Поэтому, если кто-то собирается путешествовать в страны, неблагополучные по гепатиту А, например, в Индию, и человек не болел гепатитом А, то он может вакцинироваться и тогда он будет полностью защищен от заболевания гепатитом А.

Вторая группа заболеваний передается при контакте с кровью, поэтому нужно избегать контакта с чужой кровью. Такими гепатитами, как В и С, часто болеют люди, которые употребляют наркотики внутривенно. Действительно, это один из возможных способов заражения. Но он, безусловно, не единственный.

Иногда заражение может произойти при оказании медицинской помощи, потому что в медицинских учреждениях часто мы сталкиваемся с контактом с кровью. Там существуют некоторые манипуляции, которые связаны с повреждением кожных покровов. И если в медицинском учреждении не соблюдаются все правила профилактики передачи инфекции, связанной с кровью, там тоже может произойти заражение.

Это, конечно, более редкие случаи, но все же такие случаи могут быть. Поэтому если мы обращаемся в медицинские учреждения, особенно в какой-то небольшой коммерческий центр, где контроль за всеми санитарно-эпидемическими правилами осуществляется не совсем так, как это должно быть, то существуют определенные риски.

Вирус гепатита В тоже можно профилактировать, заражение вирусом гепатита В можно профилактировать с помощью вакцины. И в Российской Федерации такие программы вакцинопрофилактики очень хорошо развиты. Это, конечно, большое достижение последнего времени. Мы сейчас вакцинируем фактически всех людей в возрасте от нуля до 55 лет.

Продолжение следует…

Беседовала Лада Коротун

К публикации подготовил Юрий Кондратьев