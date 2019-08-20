Спасение от гепатита: гигиена и вакцинация

Риск заболеть гепатитом у мужчин больше, чем у женщин. Это в основном связано с образом жизни, в том числе с большим употреблением алкоголя. Ирония в том, что при заболевании гепатитом единственный строгий запрет — именно употребление алкоголя. Впрочем, это касается и других болезней.



Гепатит. Как защитить себя и близких?

Об этом "Правде.Ру" рассказал заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, руководитель Референс-центра по мониторингу за вирусным гепатитом, доктор медицинских наук Владимир Чуланов.

Читайте начало интервью:

Гепатит: от А до Е — не все одинаково опасны

Гепатит: риски заражения и возможности защиты

Кто болеет гепатитом чаще и почему

— Какие ограничения накладывает на человека гепатит? Как себя вести уже больному человеку?

— О каких-либо ограничениях мы начинаем говорить тогда, когда заболевание уже зашло далеко. Если у пациента цирроз печени, то, безусловно, необходимо думать об определенного рода ограничениях, в том числе о диете и ограничении физических нагрузок. Если мы говорим просто о хроническом гепатите, как правило, никаких ограничений в диете не требуется. Просто это стало популярным расхожим мифом, что нужна какая-то строгая диета, нельзя жареного и так далее по списку.

На самом деле, чего действительно нельзя категорически, это употреблять алкоголь. Поскольку алкоголь плюс вирус плюс вирусный гепатит — это быстрое прогрессирование заболевания. Поэтому алкоголь и гепатит — вещи несовместимые. Что касается пищи, пожалуйста, можно есть все то, что вам нравится, и каких-то строгих ограничений здесь нет.

То же самое можно сказать и о физических нагрузках. Если мы говорим о профессиональном спорте, конечно, здесь нужна консультация специалиста по спортивной медицине, который точно сориентирует. Если мы говорим о физкультуре, чем мы все занимаемся всегда, то здесь ограничений нет. Я бы даже сказал, полезно заниматься физкультурой, в том числе, пациентам с хроническим гепатитом.

— Как передается эта болезнь? Как обезопасить себя от хронического гепатита родных, близких, которые живут вместе с больным под одной крышей, как им не заразиться?

— В первую очередь мы говорим именно о хронических гепатитах, потому что гепатит А протекает остро, но пациент выздоравливает полностью. Поэтому в данном случае риски невысокие. Они, конечно, могут существовать в семье, но недолго.

Более важно, конечно, обсудить вопрос относительно хронических вирусных гепатитов, где пациент длительно, годами живет вместе со своими близкими.

Начну с простого — с гепатита В. Есть очень простое и эффективное решение. Если у пациента выявлен хронический гепатит В, нужно вакцинировать всех его близких, с которыми он контактирует, и они будут полностью защищены. По идее, они и так должны быть вакцинированы уже. Но если они не вакцинированы, то вакцинация полностью убережет их от заражения данным видом гепатита.

От самого распространенного гепатита С прививки нет, но этот вирус не является очень контагиозным — заразным. Не следует бояться заразиться при использовании общей посуды. Это практически невозможно.

Заражение может произойти в быту, если пациент поранился, остались капли его крови на кухонных или маникюрных принадлежностях и ими воспользовался другой член семьи. Поэтому должны быть только индивидуальные предметы личной гигиены, их делить ни с кем нельзя.

Что касается общей посуды, рукопожатий, объятий, в этом никаких ограничений нет. Так вирус не передается.

Отдельно следует сказать о возможности передачи вируса половым путем. Гепатит В действительно довольно легко передается половым путем. Но здесь у нас есть вакцина. Если вы вакцинированы, то риск практически сведен к нулю.

Гепатит С половым путем тоже может передаваться, но риск значительно ниже, чем при гепатите В. По статистике, он составляет где-то от двух до пяти процентов. Мы часто наблюдали супружеские пары, которые к нам приходили на консультации, которые много лет живут вместе и при этом один из супругов инфицирован, другой не инфицирован. То есть риск передачи половым путем невысок.

То же самое передача вируса от матери ребенку. Если мама инфицирована вирусом гепатита С, то совсем не обязательно ребенок будет инфицирован. Риск тоже составляет где-то от двух до пяти процентов. В абсолютном большинстве случаев родится неинфицированный здоровый малыш.

Если мы говорим о гепатите В, то в этом случае малыша убережет своевременная прививка. Вообще-то, положено всех детей вакцинировать, но относительно деток, которые рождаются у мам, у которых есть вирус гепатита В, конечно, обязательно нужно привить в первые 24 часа, а в идеале — еще и ввести так называемый иммуноглобулин специфический против гепатита В. Но даже просто своевременная вакцинация в большинстве случаев предотвращает заражение малыша.

— Итак, самые важные моменты, чтобы снизить риски...

— Первое, конечно, привиться против гепатита В, и вы сразу вычеркиваете это неизлечимое заболевание. Потому что против хронического гепатита В сегодня лекарства, которое бы полностью избавляло от вируса, нет, а прививка вас полностью от этого избавляет.

Если вы входите в группу риска по заражению гепатитом С, то нужно обязательно пройти обследование и лечение. Сегодня лечение доступно. И, конечно, всегда надо помнить о вирусах, передающихся с водой, через грязные руки. Поэтому нужно мыть руки и не пить воду из неустановленных источников.

Беседовала Лада Коротун

К публикации подготовил Юрий Кондратьев