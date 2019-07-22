Гепатит: от А до Е - не все одинаково опасны

Можно ли защититься от гепатита, а в случае заболевания вылечиться? Хронический гепатит С можно вылечить в среднем за три месяца. Для этого имеются все необходимые современные препараты. Эффективность такого лечения составляет от 95 до 99 процентов.



Гепатит. Как защитить себя и близких?

Об этом "Правде.Ру" рассказал заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, руководитель референс-центра по мониторингу за вирусным гепатитом, доктор медицинских наук Владимир Чуланов.

— Владимир Петрович, как бороться с гепатитом, как уберечься от него? Что это вообще за болезнь, каковы ее причины и особенности? Широко известно, что вирусных гепатитов есть три разновидности: вирусный гепатит А, В, С. Чем они отличаются? Действительно ли они так страшны, как о них говорят? Это неизбежно цирроз печени, а в итоге — мучительная смерть?

— Вирусных гепатитов на самом деле немного больше. Кроме А, В, С, есть еще D, или дельта, и Е. То есть мы говорим всего о пяти возбудителях вирусных гепатитов. Но мы можем подразделить их на две основные группы по способу передачи. Некоторые из них передаются через воду и грязные руки, может быть, с пищей иногда, а другие передаются через контакт с кровью.

А и Е — это те вирусы, которые передаются через воду, грязные руки и через пищу. А вирусные гепатиты С, В и D — это те, которые передаются через кровь. Но В и D всегда как бы вместе, и мы всегда говорим о них вместе, потому что вирус гепатита D — неполноценный своего рода, он бывает только вместе с основным вирусом гепатита.

— Гепатит называют ласковым убийцей. Большинство людей думают, что если заразился гепатитом, то это закончится уже очень плохо, возможно, смертельно. Так ли это? Какой гепатит более слабый и неопасный, а какие виды действительно крайне, возможно, смертельно опасны?

— Кроме того, что вирусы отличаются по путям передачи, они еще отличаются по своей способности вызывать хроническое заболевание или его не вызывать. Вот из всех вирусов гепатита есть два, которые способны вызывать хроническое поражение печени, хроническое заболевание. Это вирус гепатита С и вирус гепатита В. То есть мы говорим о хроническом гепатите С и хроническом гепатите В.

Действительно, о них мы говорим "ласковый убийца", может быть, даже такое выражение приемлемо в определенных случаях. Здесь речь идет именно о хронических вирусных гепатитах. Потому что они протекают обычно незаметно, малосимптомно, особенно на первых порах после заражения, часто человек даже не чувствует никаких проявлений болезни.

Но с течением лет, а может быть, иногда даже и десятилетий это заболевание может привести в итоге к тяжелому поражению печени — циррозу или раку печени. Вот как раз неблагоприятными исходами хронических вирусных гепатитов являются цирроз и рак печени. Другие вирусы, такие как вирус гепатита А, например, и вирус гепатита Е, как правило, протекают остро, но при этом никогда не переходят в хроническую форму. Поэтому можно сказать, что они для нас в меньшей степени опасны и значимы.

— А какой вирус распространен в наибольшем количестве в России и во всем мире — хронические формы или иные?

— Конечно, хронические формы являются более распространенными, потому что они как бы накапливаются в популяции, люди инфицируются, заболевают и длительно ими болеют. Поэтому оказывается и много людей, инфицированных этими видами вирусных гепатитов, и они становятся более распространенными.

Наиболее распространенным, с моей точки зрения, является вирусный гепатит С. Сейчас и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) говорит о том, что около 70 миллионов человек в мире инфицированы вирусом гепатита С. Это довольно большая цифра. В Российской Федерации статистика похожая. Это та же самая распространенная форма вирусного гепатита. Хроническим гепатитом С в России, по разным оценкам, болеет от двух до пяти миллионов человек.

Конечно, даже два миллиона для нашей страны ужасно много. А оценки настолько разнятся, потому что масштабных исследований по изучению его распространенности у нас, к сожалению, не проводили. Были только отдельные исследования, которые говорят, что, скорее всего, от двух до пяти миллионов россиян инфицированы вирусом гепатита С. Ежегодно мы выявляем не новых, а вновь выявленных случаев около 50 тысяч. В 2018 году, например, было 48 тысяч вновь выявленных случаев.

— А какова тенденция? Снижается это количество за счет, может быть, какой-то профилактики и терапии или увеличивается?

— Последние десять лет мы наблюдаем некоторое снижение. Это касается, в первую очередь хронического гепатита С. Да и в случае А и В тоже мы наблюдаем некоторое снижение. Но все-таки даже по гепатиту С, к сожалению, снижение идет не так быстро, как нам бы хотелось, а только потихонечку. Если в 2009 году, как мы зарегистрировали, заболеваемость была около 42 случаев на 100 тысяч населения, то сегодня она 33 случая на 100 тысяч населения. Конечно, меньше, но не настолько, чтобы это коренным образом изменило ситуацию.

Продолжение следует…

Беседовала Лада Коротун

К публикации подготовил Юрий Кондратьев