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Автор Редакция health.pravda.ru

Кто болеет гепатитом чаще и почему

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика print

Гепатит идет в атаку, становится одним из лидеров среди вирусных заболеваний и выявляется все чаще. Поэтому есть даже Всемирный день борьбы с гепатитом. Случается, пациент приходит к врачу с подозрениями на совершенно другие заболевания, но совершенно неожиданно у него обнаруживают гепатит.


Гепатит. Как защитить себя и близких?

Кто, какие группы населения болеют гепатитом чаще и почему? Как лечить гепатит? Насколько эффективно лечение? Об этом "Правде.Ру" рассказал заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, руководитель Референс-центра по мониторингу за вирусным гепатитом, доктор медицинских наук Владимир Чуланов.

Читайте начало интервью:

Гепатит: от А до Е — не все одинаково опасны

Гепатит: риски заражения и возможности защиты

— Владимир Петрович, вакцины есть от всех видов гепатита — А, В, С, D, Е?

— К сожалению, нет. Против самого распространенного вирусного гепатита С вакцины пока так и нет, и в ближайшее время, вероятнее всего, мы с вами ее не получим. Это связано с особенностями вируса, поскольку этот вирус является очень изменчивым, его поверхностные структуры очень быстро изменяются. И поэтому разработать вакцину классическим способом, как мы это делаем для других возбудителей, не получается, поскольку поверхностный белок этого вида гепатита, который обычно включают в вакцину, постоянно меняется.

И поэтому, во-первых, мы не можем защититься с помощью вакцины против гепатита С, и, во-вторых, человек, однажды переболевший гепатитом С, может заразиться повторно. После заболевания он не приобретает иммунитет, защиту против этого вида гепатита.

— А кто наиболее уязвим перед гепатитом — мужчины, женщины, дети?

— По статистике, заболеваемость несколько выше среди мужчин. Вообще, если мы посмотрим по распространенности, по данным нашего Центрального НИИ эпидемиологии, самая высокая заболеваемость в возрастной группе от 35 до 50 лет, пожалуй, это самые уязвимые с точки зрения заражения.

И если мы с вами сравним распространенность в этой группе среди мужчин и женщин, маркёры вирусного гепатита С, то мы увидим, что у мужчин частота выявления антител к вирусу гепатита С практически в два раза выше.

Если среди женщин мы видим около четырех процентов, то у мужчин в этой возрастной группе она может достигать семи-восьми процентов. То есть довольно высокая. Ну, и понятно, почему... Потому что для мужчин более характерно рискованное поведение, несколько выше частота тех, например, кто употребляет наркотики.

— Существует ли сегодня эффективное лечение от гепатита, если уже человек заболел? И можно ли вылечиться окончательно от гепатита или все время придется какую-то поддерживающую терапию проводить?

— Ну, этот вопрос более всего актуален именно для хронических вирусных гепатитов, которые протекают длительное время, это гепатиты В и С. Для гепатита С сегодня мы с вами имеем очень хороший арсенал эффективных препаратов для лечения данного заболевания. И в среднем за три месяца, за 12 недель, мы можем вылечить почти любого пациента с хроническим гепатитом С.

Настолько эффективна сейчас терапия. Да, конечно, существуют более сложные случаи, но тем не менее современная терапия — это 95-99 процентов эффективности. Сложность пока состоит только в том, что доступность этих препаратов не столь высока, как бы нам хотелось. Ну, опять же, по понятным причинам.

— В финансовом плане доступность или в количестве этих препаратов?

— В финансовом плане, поскольку это новые разработки, новые препараты, поэтому, естественно, стоимость курса лечения может быть довольно высока. И поэтому не каждый пациент может позволить себе приобрести самостоятельно данное лечение, а масштабных государственных программ лечения пока еще мало. Есть регионы, где эти программы более масштабны, есть регионы, где, к сожалению, эти программы совсем небольшие. Но в любом случае пока еще нигде нет таких программ, которые бы позволяли охватить лечением всех. И поэтому сегодня мы говорим о проблеме доступности.

Если говорить про хронический гепатит В, то здесь ситуация другая. Лечение существует, но, к сожалению, мы не можем справиться с вирусом радикально. То есть, если при гепатите С, пролечив пациента, мы избавляем его от инфекции полностью, у него вируса больше нет, то при хроническом гепатите В мы можем только подавить вирус, подавить вирусную репликацию.

Делаем мы это для того, чтобы как раз снизить риск развития вот этих неблагоприятных исходов — цирроза и рака печени. Но избавить полностью пациента от вируса мы не можем. Сегодня пока нет таких препаратов, которые позволяют вылечить заболевание полностью. Да, разработки такие ведутся активно, но пока еще в арсенале гепатологов или врачей-инфекционистов, которые занимаются вирусными гепатитами, такого препарата нет.

Поэтому большинство пациентов с хроническим гепатитом В требуют длительного лечения, иногда, может быть, пожизненного. Для этого препараты есть, и сегодня они довольно доступны по цене, потому что эти препараты уже не покрываются патентами, на них срок патентования истек. Есть уже препараты, которые мы называем дженериками, они свободно продаются в аптечной сети. Пациенты могут их приобретать даже за свой счет, поскольку стоимость их относительно невысока.

Окончание следует…

Беседовала Лада Коротун

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы вирусы гепатит препараты точка зрения виды гепатита роспотребнадзор лечение гепатита владимир чуланов экспертное мнение
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