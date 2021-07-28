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На смену дельта-COVID идёт штамм лямбда

Здоровье

На сегодняшний день самое большое число смертей от COVID на душу населения в Перу.

На каждые 100 тысяч человек от коронавируса там умерли 596.

Это почти вдвое больше, чем в следующей наиболее пострадавшей стране — Венгрии, где на 100 тысяч человек приходится 307 смертей.

Есть много причин, по которым Перу так плохо справилась с пандемией. Это и плохо финансируемая, недостаточно подготовленная система здравоохранения, и медленное внедрение вакцин, и ограниченные возможности тестирования, и большая неформальная экономика (немногие люди могли позволить себе не работать), и перенаселение.

Основная проблема — господствующий в стране лямбда-штамм вируса.

Первоначально он был зарегистрирован в столице страны Лиме в августе 2020 года, а к апрелю 2021 года на его долю пришлось 97% всех заражений в Перу.

И вот теперь COVID-лямбда пошла по всему миру. Согласно недавнему докладу Всемирной организации здравоохранения, этот штамм был обнаружен в 29 странах.

ВОЗ
ВОЗ

В докладе говорится:

"Лямбда была связана с существенными показателями передачи инфекции в сообществах во многих странах, причем рост распространенности с течением времени сопровождался увеличением заболеваемости COVID-19”.

14 июня 2021 года ВОЗ объявила лямбду "глобальным вариантом интереса”. 23 июля — объявила о его "международной экспансии и нескольких заметных мутациях”.

Чем отличается от других штаммов

  • трансмиссивность — легко распространяется,
  • тяжесть заболевания,
  • способность уклоняться от иммунитета от прошлых инфекций или вакцин или путать диагностические тесты.

Многие ученые говорят о "необычной комбинации” мутаций лямбды, которая делает штамм более передаваемым.

"Лямбда имеет семь мутаций в спайковом белке, грибовидных выступах на внешней оболочке вируса, которые помогают ему захватывать наши клетки и вторгаться в них. Эти мутации могут облегчить лямбде связывание с нашими клетками и затруднить нашим антителам захват вируса и его нейтрализацию", — говорится в материале, опубликованном международным порталом theconversation. com.

Какие есть доказательства того, что эти мутации делают лямбду более опасной, чем исходный коронавирус? Оказывается, очень мало.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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