На сегодняшний день самое большое число смертей от COVID на душу населения в Перу.
На каждые 100 тысяч человек от коронавируса там умерли 596.
Это почти вдвое больше, чем в следующей наиболее пострадавшей стране — Венгрии, где на 100 тысяч человек приходится 307 смертей.
Есть много причин, по которым Перу так плохо справилась с пандемией. Это и плохо финансируемая, недостаточно подготовленная система здравоохранения, и медленное внедрение вакцин, и ограниченные возможности тестирования, и большая неформальная экономика (немногие люди могли позволить себе не работать), и перенаселение.
Основная проблема — господствующий в стране лямбда-штамм вируса.
Первоначально он был зарегистрирован в столице страны Лиме в августе 2020 года, а к апрелю 2021 года на его долю пришлось 97% всех заражений в Перу.
И вот теперь COVID-лямбда пошла по всему миру. Согласно недавнему докладу Всемирной организации здравоохранения, этот штамм был обнаружен в 29 странах.
В докладе говорится:
"Лямбда была связана с существенными показателями передачи инфекции в сообществах во многих странах, причем рост распространенности с течением времени сопровождался увеличением заболеваемости COVID-19”.
14 июня 2021 года ВОЗ объявила лямбду "глобальным вариантом интереса”. 23 июля — объявила о его "международной экспансии и нескольких заметных мутациях”.
Многие ученые говорят о "необычной комбинации” мутаций лямбды, которая делает штамм более передаваемым.
"Лямбда имеет семь мутаций в спайковом белке, грибовидных выступах на внешней оболочке вируса, которые помогают ему захватывать наши клетки и вторгаться в них. Эти мутации могут облегчить лямбде связывание с нашими клетками и затруднить нашим антителам захват вируса и его нейтрализацию", — говорится в материале, опубликованном международным порталом theconversation. com.
Какие есть доказательства того, что эти мутации делают лямбду более опасной, чем исходный коронавирус? Оказывается, очень мало.
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