Рыбий жир защитит от инфаркта и инсульта

Рыбий жир предотвращают инфаркты и инсульты, защищают от аритмии и образования тромбозов. Кроме того, употребление этого вещества снижает резистентность к инсулину, написал на своей странице в Instagram врач и телеведущий Александр Мясников.

Польза рыбьего жира доказана в результате многочисленных исследований.

Он оказывает противовоспалительный эффект и применяется при лечении депрессии.

Мясников рекомендует принимать рыбий жир каждый день или не реже двух раз в неделю есть жирную рыбу.

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