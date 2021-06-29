В Челябинской области выявили неизвестный штамм коронавируса

В Челябинской области выявили случаи инфицирования "британским" штаммом коронавируса. Кроме того, был выявлен один случай заражения неизвестным до сей поры штаммом.

"В начале июня мы направляли на обследование 44 пробы в новосибирский "Вектор". Выявлены три (нетипичных) штамма — два случая "британских" и один — пока с неопределенной принадлежностью", — сообщила "Интерфаксу" замглавы челябинского управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

По ее словам, этот штамм еще не описан. "Его продолжают изучать и пока ответа нам еще не дали, какой это вариант. Какое-то изменение есть, это нетипичный вирус", — сообщила Лучинина.

Она отметила, что штамм "Дельта" (его еще называют "индийским" штаммом) в Челябинской области до сей поры не выявлен.

Ранее, напомним, замдиректора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что вакцины против коронавируса обладают меньшей эффективностью как раз против "индийского" штамма.

По его словам, эффективность российской вакцины "Спутник V" против штамма "Дельта" составляет около 90 процентов.

Специалисты также говорят о распространении еще одного варианта штамма коронавируса — "Лямбда". Эта мутация была выявлена в Аргентине, Перу, Чили и Эквадоре в конце 2020 года. Правда, пока исследователи не могут сказать, насколько этот штамм ослабляет действие вакцин (если вообще ослабляет) и вызывает ли он более тяжелое заболевание COVID-19.