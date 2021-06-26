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Доктор Мясников предупредил об опасности COVID-19 у беременных

Здоровье » Здоровье и профилактика

В период беременности у женщин снижен иммунитет, поэтому у них COVID-19 может протекать в более тяжёлой форме, сообщил в интервью URA. RU врач и телеведущий Александр Мясников.

"Поначалу мы думали, что беременность не является условием, отягощающим ковид, но все-таки беременность — это когда снижается иммунитет и инфекция может протекать тяжело", — пояснил он.

Мясников призвал беременных сделать прививку от COVID-19 и от гриппа.

Он отметил, что нет никаких данных, доказывающих негативное влияние вакцинации на беременность, отметил он. Более того, во многих странах беременных начали прививать от "ковида" ещё до того, как на это было получено официальное разрешение.

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Беременность и коронавирус. Консультация акушера-гинеколога
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
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