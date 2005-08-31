Семь мифов о беременности и родах

Чего боятся женщины, когда думают о беременности и родах? Насколько эти страхи обоснованны? И что делать, чтобы они не стали реальностью?

12 Мифов о Беременности, в которые вы верите!

Рассказывает кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН в г. Москве Нана Картлосовна Тетруашвили.

МИФ ПЕРВЫЙ: беременность — это неминуемый токсикоз

К счастью, токсикоз бывает далеко не у всех. Есть женщины, которые всю беременность чувствуют себя прекрасно. Но есть и те, кто сталкивается с таким явлением, как ранний токсикоз. Они не понаслышке знают, что такое постоянная тошнота и рвота.

В тех случаях, когда женщина не может есть или пить, нужна помощь врача. И желательно в больнице — это наиболее эффективно.

Через капельницу вводят определенный раствор, чтобы восполнить дефицит жидкости в организме. Назначают препараты, подавляющие тошноту.

Но еще раз повторяю: женщин, которым требуется помощь врача, чтобы справиться с тяжелым ранним токсикозом, очень мало. Таковых всего лишь 10% из всех, готовящихся стать мамами.

В остальных случаях женщин беспокоит:

неважное самочувствие,

подташнивание

и иногда рвота по утрам.

Эти проблемы прекрасно решаются самостоятельно. Достаточно подобрать то, что подходит именно вам. Чаще всего это какие-то продукты. Правильно подобранное питание помогает справиться с тошнотой.

Каждая женщина выбирает что-то свое. Это может быть:

мятный чай,

соленые сухарики,

клюквенный морс,

кислое яблоко.

Хорошо помогает геркулесовая каша по утрам. Желательно съесть ее, не вставая с постели. Или с вечера положить рядом с кроватью сухарики или яблоко, чтобы утром после пробуждения "задобрить" свой токсикоз.

Не стоит заставлять себя плотно завтракать и обедать, руководствуясь тем, что это нужно ребенку. Лучше есть часто и помалу.

По возможности старайтесь меньше времени проводить в душных помещениях, избегайте резких запахов.

МИФ ВТОРОЙ: рожать всегда больно

Конечно, роды — это болезненный процесс. Но у каждой женщины свой порог чувствительности. Есть счастливицы, у которых роды протекают очень легко. Но таких женщин немного.

Для остальных главное — помнить о двух вещах:

не все схватки причиняют боль, а лишь те, которые бывают за несколько часов до рождения ребенка если к ним относиться без паники, то становится намного легче.

Если совсем невмоготу, то роды можно и нужно обезболить

Даже самые болезненные схватки это всего лишь кратковременные сокращения матки, между которыми наступает облегчение. Вот это самое время нужно потратить с пользой: отдохнуть и расслабиться. Тогда будет намного легче пережить этот естественный процесс.

Если совсем невмоготу, то роды можно и нужно обезболить. Например, сделать эпидуральную анальгезию. Обезболивающее лекарство вводится прямо в просвет позвоночника, где проходят нервные волокна, — это подавляет боль.

Это действенный и безвредный метод. Если же по каким-то причинам он не подходит, например, у женщины низкое давление или проблемы с позвоночником, то возможны другие варианты.

Это обезболивание сильными анальгетиками и спазмолитиками.

Они вводятся в вену или в мышцу — все зависит от конкретной ситуации. Но в любом случае всегда можно подобрать метод для облегчения состояния во время родов.

МИФ ТРЕТИЙ: после родов все полнеют

Во-первых, во время беременности всегда прибавляют в весе. Не надо расстраиваться — это вполне нормальное явление.

В норме женщина должна прибавить от 7 до 14 кг. Если до этого она была худенькой или просто долго сидела на диетах, то во время беременности может прибавить и больше. Это не представляет большой проблемы.

В то же время полная женщина может совсем немного поправиться. Если она, конечно, соблюдает диету и следит за своим весом. Ее прибавка может составить всего лишь 4-5 кг, но ребенок при этом получает все необходимое и хорошо развивается. Просто он существует за счет маминых внутренних ресурсов.

После родов, когда женщина кормит грудью, она тоже может быть полнее, чем раньше. Это вполне нормальный физиологический процесс. Организму нужны вещества, которые составляют питательную основу молока для малыша.

В то же время, когда женщина перестает кормить грудью, она может вернуться к своему прежнему весу. Ведь 2-3 лишних килограмма могут уйти сами. А вот остальные рассчитывают "поселиться" насовсем. Если над ними вовремя не поработать с помощью низкокалорийной диеты и физических упражнений.

Около половины женщин набирают в весе после беременности. Некоторые сразу после родов возвращаются к своему весу. Таких женщин всего лишь одна треть. Самое важное, после родов не допустить резкого повышения веса. Многие женщины во время беременности соблюдают какую-то диету, пытаются ограничивать себя в сладком и жирном, боясь поправиться. А вот после родов начинают просто много есть. И тогда прибавки не избежать.

МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ: беременные женщины капризны и раздражительны

Это правда, особенно в первые три месяца беременности. Резко возрастает количество гормона прогестерона, который не способствует хорошему настроению. Именно он повышается у женщин перед менструацией. Если перед критическими днями бывает плохое настроение, раздражительность и плаксивость, то это "проделки" того самого прогестерона.

Во время первого триместра беременности его образуется во много раз больше. И женщина начинает неадекватно реагировать на происходящее. А если она себя еще и неважно чувствует, то настроение еще хуже. Отсюда и капризы.

К ним нужно отнестись с пониманием, потому что впоследствии это проходит. Наступает золотая пора беременности — второй триместр. Организм начинает реагировать на все адекватно. К этому времени он приспосабливается к переменам и высокий уровень гормонов уже не сказывается на настроении.

МИФ ПЯТЫЙ: на время беременности женщина становится менее активной

Беременность и рождение ребенка всегда предполагают определенные перемены в жизни. Женщина должна понимать, что наступает некое изменение ее привычного образа жизни.

Все по-разному переносят беременность. Есть те, которые переживают этот период достаточно спокойно. И до 30 недель у них нет никаких проблем. Они активны и деятельны, как раньше. Другие же переносят беременность хуже.

Причины могут быть разные:

проблемы со здоровьем,

плохое настроение,

материальные сложности.

Беременные женины капризны и раздражительны из-за резкого увеличения количества гормона прогестерона

Что не может не сказываться на самочувствии женщины. И надо быть морально готовой к такому развитию событий. Но, с другой стороны, нельзя панически ждать проблем, которые непременно возникнут. Совершенно необязательно, что именно у вас будут какие-либо сложности .

В любом случае, если женщина готовится стать матерью, имеет смысл что-то пересмотреть в своей повседневной жизни. Следует заранее предусмотреть такой вариант событий, который потребует изменить образ жизни.

Ограничить свою активность, сократить свой рабочий день, чтобы не было такого объема обязательств, возложенных на женщину, во время беременности. Справляться с ними будет сложнее. Возникает стресс, который сказывается на самочувствии.

Есть много случаев, когда женщины всю беременность ездят за рулем и даже сами приезжают на роды. Это не очень хорошо. На поздних сроках беременности наступает состояние релаксации, заторможенности.

Это состояние не сосредоточения на окружающем мире, а его созерцания. Оно совершенно естественно для женщин в интересном положении. Но быстрой реакции оно не способствует. Поэтому лучше не рисковать и в последние 2-3 месяца беременности предоставить возить себя и будущего малыша тому, кто пользуется у вас доверием.

МИФ ШЕСТОЙ: обязательно появляются растяжки

Хотя с такой проблемой сталкиваются многие женщины, бояться этого не нужно.

Избежать появления растяжек можно без особых усилий. Постарайтесь не сильно поправляться во время беременности. Если вес увеличивается слишком сильно и быстро, то кожа растягивается. И появляются растяжки.

И еще один совет. Начиная со второго триместра настоятельно рекомендую пользоваться специальной профилактической косметикой. Необходимо регулярно втирать мази или кремы в область живота, бедер и молочных желез. И тогда вы сведете к минимуму появление растяжек.

МИФ СЕДЬМОЙ: после родов возникают проблемы с волосами и зубами

И связаны они, чаще всего, с недостатком:

кальция

цинка

и других микроэлементов и витаминов.

На поздних сроках беременности наступает состояние релаксации и заторможенности, поэтому не стоит садиться за руль

Это вполне естественно, ведь детский организм формируется благодаря маминым запасам. Помочь своему организму можно, принимая витамины. Сейчас существуют специальные поливитаминные комплексы для беременных. Хорошо зарекомендовали себя:

"Витрум"

"Элевит"

"Прегнавит".

Выберите тот, который вам подходит, и регулярно питайте организм витаминами и минеральными веществами.

Есть еще одна проблема, которая может волновать будущую маму. Это выпадение волос. Во время беременности женщина замечает, что ее прическа стала не такой пышной и густой, как раньше.

Не стоит слишком беспокоиться. Это происходит из-за глобальных гормональных перестроек в организме. Когда на свет появится ваш малыш, все снова придет в норму.

Как видите, многие страхи и предубеждения, связанные с беременностью и родами, на самом деле не так страшны. Это лишь временные неудобства, с которыми можно вполне успешно справиться.

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