Противораковый кодекс: 10 золотых правил, чтобы снизить риск развития рака

Рак — одна из самых страшных болезней человечества. Хорошая новость: тот, кто соблюдает несколько простых правил, может значительно снизить риск развития рака.

Раковые клетки

"До 50% всех онкологических заболеваний восходят к нездоровому образу жизни", — утверждают эксперты Немецкого института исследований рака.

На практике это означает, что каждый человек может предпринять меры, чтобы снизить риск развития у себя злокачественной опухоли как минимум вдвое. Эксперты по раку со всей Европы создали для этого так называемый Европейский кодекс рака. Конечно, соблюдение этих правил ещё не даёт гарантию не умереть от опухоли. Тем не менее, они снижают риск развития рака в несколько раз.

Не курите

Фактором опасности номер один является табачный дым. С каждой сигаретой возрастает опасность возникновения опухолей в лёгких, полости рта и горла, желудке или пищеводе, поджелудочной железе, мочевом пузыре, почках.

Аналогичным образом подвержены риску пассивные курильщики, поэтому они должны ценить бездымную среду.

Кстати, бросить курить стоит в любом случае: организм может восстановить повреждения. Например, риск развития рака лёгких снижается наполовину после пяти лет отказа от курения.

Избегайте избыточного веса

Почти таким же серьёзным, как и курение, является фактор избыточного веса. Люди с избыточным весом повышают риск развития рака толстой кишки, рака пищевода и рака молочной железы. Причиной являются усиленно выделяемые гормоны инсулин и лептин, которые способствуют росту опухолевых клеток.

Двигайтесь ежедневно

Часто лишние килограммы происходят от отсутствия физических упражнений. Доказано, что физическая активность или физические упражнения снижают риск развития рака толстой кишки, молочной железы и матки. Кодекс советует не менее 150 минут умеренных упражнений или 75 минут интенсивной физической активности.

Ешьте фрукты и овощи

Рекомендация Немецкого общества питания, которое советует нам пять порций фруктов и овощей в день, в то же время является простым противораковым правилом. Те, кто питается разнообразно, снижают риск развития рака в пищеводе, желудке, кишечнике и поджелудочной железе.

Избегайте сильно обработанных мясных изделий

Колбаса, а также сильно обработанное и красное мясо находятся в списке канцерогенных веществ с 2015 года. Специалисты рекомендуют 300-600 граммов мяса и колбасы в неделю. Для ориентации: стейк среднего размера весит 250 граммов.

Поменьше алкоголя

Европейский кодекс рака рекомендует в качестве ориентира 20 граммов чистого алкоголя для мужчин и 10 граммов для женщин. Регулярное употребление алкоголя увеличивает риск развития рака печени и всех видов опухолей пищеварительного тракта. Немецкие эксперты по исследованиям рака также рекомендуют воздерживаться от алкоголя, по крайней мере, в течение двух-трёх дней.

Защита от солнца

Для рака кожи солнце является явным основным фактором риска, которого вы можете легко избежать. Поэтому всегда защищайте себя достаточным SPF. Кроме того, вы должны отказаться от солярия.

Избегайте канцерогенных веществ

В больших городах факторы риска буквально витают в воздухе: радон, мелкая пыль или ионизирующее излучение. Загрязнители окружающей среды могут вызывать опухоли лёгких, мочевого пузыря или кожи.

Вакцинируйтесь от гепатита В и ВПЧ

Рак клеток печени часто возникает после заражения гепатитом В или С. Вакцинация против гепатита B рекомендуется всем младенцам и малышам с 1995 года.

Вирусы папилломы человека (ВПЧ) поражают клетки кожи или слизистой оболочки. С июня 2018 года рекомендация по вакцинации применяется не только к девочкам в возрасте от 9 до 14 лет, но и к мальчикам, поскольку вирусы в основном передаются половым путем.

Специально для женщин:

эксперты рекомендуют кормить ребёнка грудью — в том числе для снижения риска рака молочной железы. Будьте сдержанны с заместительной гормональной терапией во время менопаузы, поскольку она увеличивает риск развития рака молочной железы.

Раннее выявление повышает шансы на жизнь

Запишите себе в календарь регулярные профилактические осмотры: рак толстой кишки, рак кожи, рак молочной железы, рак предстательной железы, рак шейки матки.

Потому что для всех видов опухолей, чем раньше они будут обнаружены и обработаны, тем больше шансов на исцеление, напоминает Focus.

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