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Что вызывает неоперабельный рак лёгких, рассказал Мясников

Здоровье » Здоровье и профилактика

Мелкоклеточный рак лёгких неоперабелен. Риск заболеть им сохранится пожизненно, даже если удастся нейтрализовать провоцирующий фактор.

Что вызывает неоперабельный рак лёгких, рассказал Мясников

Больше всего рискуют заболеть этим видом рака курящие люди и пассивные курильщики. Также спровоцировать развитие заболевания может промышленный или угольный дым, и даже дым от мангала. Опасность представляет и вдыхание радона и асбеста.

"На время диагностики мы не предлагаем больному операцию. Мы можем давать химиотерапию, мы можем давать иммунотерапию. Но мы не оперируем, поскольку операция не увеличивает выживаемость. Уже поздно", — объяснил врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Доктор Мясников уточнил, что риск можно снизить, если прекратить курить. Но по сравнению с теми, кто не курил никогда, он всё равно навсегда останется вдвое выше.

Ранее Александр Мясников назвал универсальную формулу первоочередных показаний к вакцинации от COVID-19 и гриппа. По его словам, бояться будущих болезней может лишь тот, кто уверен, что доживёт до них.

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Почему возникает рак? Отвечает врач-химиотерапевт
Автор: Людмила Черткова
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