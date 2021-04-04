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Мясников назвал два главных показания к вакцинации от COVID-19

Здоровье » Здоровье и профилактика

Бояться будущих болезней может лишь тот, кто уверен, что он до них доживёт. Именно для этого и нужна вакцинация от COVID-19, заявил врач Александр Мясников.

Мясников назвал два главных показания к вакцинации от COVID-19

Редчайшие серьёзные осложнения после вакцинации относятся к аллергическим реакциям или неожиданным проявлениям. Но вакцина не может вызвать обострение уже имеющихся болезней или, тем более, занести инфекцию в организм. Так стоит ли бояться возможного незначительного повышения температуры после вакцинации тем, людям, которые могут просто не пережить следующую волну коронавирусной инфекции, задал доктор Мясников риторический вопрос.

Александр Леонидович ответил сразу всем, кто спрашивал его, можно ли вакцинироваться, если имеется какое-либо заболевание: "Нужно!"

"Универсальная формула первоочередных показаний вакцинации от COVID-19 (и гриппа):

Возраст 65+ и/или наличие хронических заболеваний (диабет, ожирение, онкология, гепатит, эмфизема - любых серьёзных!) = обязательная вакцинация!" - написал врач в своём Telegram-канале.

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Автор: Людмила Черткова
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