EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россия победила Финляндию на Евро-2020, но потеряла Фернандеса
ЛНР собрала доказательства участия Протасевича в "зверских убийствах"
Миранчук забил первый гол России на Евро-2020
Зеленский объяснил, на каких условиях Киев согласен с запуском "СП-2"
В КПРФ оценили инициативу о порнографии через Госуслуги
Сын Галкина и Пугачёвой пробует себя в жанре пародии
Вместе всё отстроим: Эрдоган сделал заявление по "новому Карабаху"
Давка и столпотворение: журналисты из США "отличились" в Женеве
В Крыму могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

Как выжить в период магнитных бурь? Советы эксперта

Здоровье » Здоровье и профилактика

Учёные до сих пор спорят о том, как магнитные бури влияют на здоровье человека. Известно, что многие люди в период магнитных бурь страдают от головных болей или панических атак.

Как выжить в период магнитных бурь? Советы эксперта

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря — популярное название возмущения земного магнитного поля, которое происходит из-за воздействия солнечного ветра. А солнечный ветер — это поток заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем, пояснил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории РАН, популяризатор астрономии Сергей Назаров.

Каждая такая частица обладает своим полем. Оно возмущает земное магнитное поле, когда ветер долетает до магнитосферы.

По словам Назарова, влияние магнитных бурь не зависит от времени года. Просто летом люди больше обращают на это внимание, так как чаще бывают на улице.

Магнитные бури и здоровье

Мозг человека очень чувствителен к геомагнитной конъюнктуре Земли, поэтому то, что принято называть магнитными бурями, в первую очередь отражается на работе регулирующих центральных систем организма, поэтому люди обычно жалуются на головную боль и ощущение давления в висках, отмечает психолог Эльдар Осипов.

Как сообщает сайт Москва 24, геомагнитная обстановка отражается на психике человека, снижает умственные и физические способности, негативно сказывает на адаптации к окружающей среде.

Осипов также отмечает, что геомагнитные возмущения влияют на и на гормональный фон, что опосредованно имеет связь с психикой человека. В результате человек становится подвержен таким эмоциональным реакциям, как агрессия, тревожность, переживания, страх, панические атаки.

Кроме того, у людей снижается работоспособность, стрессоустойчивость, что ухудшает настроение, а несколько таких реакций в совокупности могут привести к развитию депрессии.

Правило четырёх "С"

Психологи советуют в период магнитных бурь такой вид активности, который приносит больше всего удовольствия, но при этом не приводит к ментальному и физическому напряжению — например, творчество.

Из четырех "С" психотерапевтической саморегуляции (стейк, сон, спорт, секс) в период магнитных бурь лучше всего отдать предпочтение сну.

Норму сексуальной активности здоровый организм, по словам психолога, регулирует сам.

Также не стоит злоупотреблять мясными продуктами. Предпочтение лучше всего отдать нежирным сортам мяса. Активные занятия спортом лучше отложить, заменив их прогулками.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Почему МАГНИТНЫЕ БУРИ ухудшают самочувствие и как с этим бороться
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Эксперт оценила позы главных участников саммита Россия — США
Кому нужно объединение Молдавии с Румынией
В России хотят ввести ежемесячные выплаты школьникам
Ани Лорак в панике: ей грозит тюремный срок за игры с налоговиками РФ
Как выжить в период магнитных бурь? Советы эксперта
Россия победила Финляндию на Евро-2020, но потеряла Фернандеса
Крит - остров, на котором есть все!
Счастье тяжелым не бывает: финский бег с женами
Ад для женщина и мужчин разный
Время наедине с собой: лучшие страны для путешествия в одиночку
Популярное
Здоровье и профилактика
Сделать укол самому? Нет проблем

Как сделать самостоятельно укол внутримышечно и подкожно? Главное правило: сохранять спокойствие. Наши эксперты делятся своими знаниями об этой банально-ответственной медицинской процедуре.

Сделать укол самому? Нет проблем
В администрации Крыма рассказали о возможном локдауне из-за COVID-19
Общество
В администрации Крыма рассказали о возможном локдауне из-за COVID-19
Политика. Новости и аналитика
Путин и Байден пожали руки, несмотря на слова про "убийцу"
Евросоюз
Боррель заявил о новой политике ЕС по отношению к России
Андрей Мартынюк Украина – "любимая жена" американского хозяина Андрей Мартынюк Соломон Соловьев Знак зодиака 16 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Усам Оздемиров Мир стоит на краю киберхаоса Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Ушаков рассказал, что Путин сделает после встречи с Байденом
Мир. Новости мира
Киев вспомнил про налоги: украинцев "достанут" даже в Крыму
Зеленский потребовал от России открыть украинские школы в Москве и Тюмени
Новости Украины
Зеленский потребовал от России открыть украинские школы в Москве и Тюмени
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников