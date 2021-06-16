Как выжить в период магнитных бурь? Советы эксперта

Учёные до сих пор спорят о том, как магнитные бури влияют на здоровье человека. Известно, что многие люди в период магнитных бурь страдают от головных болей или панических атак.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря — популярное название возмущения земного магнитного поля, которое происходит из-за воздействия солнечного ветра. А солнечный ветер — это поток заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем, пояснил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории РАН, популяризатор астрономии Сергей Назаров.

Каждая такая частица обладает своим полем. Оно возмущает земное магнитное поле, когда ветер долетает до магнитосферы.

По словам Назарова, влияние магнитных бурь не зависит от времени года. Просто летом люди больше обращают на это внимание, так как чаще бывают на улице.

Магнитные бури и здоровье

Мозг человека очень чувствителен к геомагнитной конъюнктуре Земли, поэтому то, что принято называть магнитными бурями, в первую очередь отражается на работе регулирующих центральных систем организма, поэтому люди обычно жалуются на головную боль и ощущение давления в висках, отмечает психолог Эльдар Осипов.

Как сообщает сайт Москва 24, геомагнитная обстановка отражается на психике человека, снижает умственные и физические способности, негативно сказывает на адаптации к окружающей среде.

Осипов также отмечает, что геомагнитные возмущения влияют на и на гормональный фон, что опосредованно имеет связь с психикой человека. В результате человек становится подвержен таким эмоциональным реакциям, как агрессия, тревожность, переживания, страх, панические атаки.

Кроме того, у людей снижается работоспособность, стрессоустойчивость, что ухудшает настроение, а несколько таких реакций в совокупности могут привести к развитию депрессии.

Правило четырёх "С"

Психологи советуют в период магнитных бурь такой вид активности, который приносит больше всего удовольствия, но при этом не приводит к ментальному и физическому напряжению — например, творчество.

Из четырех "С" психотерапевтической саморегуляции (стейк, сон, спорт, секс) в период магнитных бурь лучше всего отдать предпочтение сну.

Норму сексуальной активности здоровый организм, по словам психолога, регулирует сам.

Также не стоит злоупотреблять мясными продуктами. Предпочтение лучше всего отдать нежирным сортам мяса. Активные занятия спортом лучше отложить, заменив их прогулками.

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