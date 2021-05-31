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Эндокринолог перечислила неочевидные симптомы болезни щитовидки

Здоровье » Здоровье и профилактика

Симптомы заболеваний щитовидной железы сложно отличить от симптомов многих других болезней.

Эндокринолог перечислила неочевидные симптомы болезни щитовидки

О неочевидной симптоматике проблем с щитовидкой в интервью изданию "Лента.ру" рассказала врач-эндокринолог Яна Соловьёва.

По словам специалиста, должны насторожить такие признаки:

  • слабость,
  • выпадение волос,
  • сухость кожи,
  • отёки,
  • медлительность, 
  • снижение самокритики.

У пациентов с запущенной формой заболевания речь становится более растянутой. Человека начинают беспокоить гипертония, лишний вес.

Для того чтобы проверить состояние щитовидной железы, нужно сдать анализ на тиреотропный гормон. В случае выявления каких-либо изменений в структуре органа, следует каждый год посещать эндокринолога.

Также Соловьёва напомнила, что УЗИ щитовидной железы назначают только после проверки уровня гормонов.

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Щитовидная железа, симптомы заболевания | Проблемы с щитовидкой
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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