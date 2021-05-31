Симптомы заболеваний щитовидной железы сложно отличить от симптомов многих других болезней.
О неочевидной симптоматике проблем с щитовидкой в интервью изданию "Лента.ру" рассказала врач-эндокринолог Яна Соловьёва.
По словам специалиста, должны насторожить такие признаки:
У пациентов с запущенной формой заболевания речь становится более растянутой. Человека начинают беспокоить гипертония, лишний вес.
Для того чтобы проверить состояние щитовидной железы, нужно сдать анализ на тиреотропный гормон. В случае выявления каких-либо изменений в структуре органа, следует каждый год посещать эндокринолога.
Также Соловьёва напомнила, что УЗИ щитовидной железы назначают только после проверки уровня гормонов.
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