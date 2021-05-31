Эндокринолог перечислила неочевидные симптомы болезни щитовидки

Симптомы заболеваний щитовидной железы сложно отличить от симптомов многих других болезней.

О неочевидной симптоматике проблем с щитовидкой в интервью изданию "Лента.ру" рассказала врач-эндокринолог Яна Соловьёва.

По словам специалиста, должны насторожить такие признаки:

слабость,

выпадение волос,

сухость кожи,

отёки,

медлительность,

снижение самокритики.

У пациентов с запущенной формой заболевания речь становится более растянутой. Человека начинают беспокоить гипертония, лишний вес.

Для того чтобы проверить состояние щитовидной железы, нужно сдать анализ на тиреотропный гормон. В случае выявления каких-либо изменений в структуре органа, следует каждый год посещать эндокринолога.

Также Соловьёва напомнила, что УЗИ щитовидной железы назначают только после проверки уровня гормонов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.