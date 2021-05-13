Эксперты: ВОЗ и правительства проспали пандемию, которой могло не быть

В докладе независимых экспертов, подготовленном по заказу ВОЗ и распространенном 12 мая, сделан вывод о том, что пандемию коронавируса "можно было бы избежать", если бы правительства и сама ВОЗ не затянули с принятием мер по защите населения.

Работу независимой группы по подготовке и реагированию на пандемии возглавляли бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк и бывший президент Либерии Эллен Джонсон Серлиф.

Согласно докладу, "можно и нужно было принять меры для сокращения эпидемии и предотвращения пандемии":

"Плохие стратегические решения, нежелание справляться с неравенством и несогласованная система создали токсичный коктейль, который позволил пандемии превратиться в катастрофический человеческий кризис", — написано в докладе.

Целый ряд критических замечаний экспертов адресован ВОЗ за то, что она не объявила вспышку в Китае международной чрезвычайной ситуацией на своем первом заседании 22 января прошлого года и не потребовала ввести ограничения на поездки.

Правительства же обвиняются в том, они не приняли конкретных мер после первых сообщений о вирусе, а сделали это только тогда, когда ВОЗ объявила об этой пандемии 11 марта прошлого года, что сделало "февраль 2020 года потерянным месяцем".

Кларк отметила, что "без всех этих задержек вы не увидите ускоряющейся пандемии, подобной той, которая накрыла мир в 2020 году".

Что делать в будущем

Группа экспертов также высказала свое мнение о том, как следует действовать в ближайшем будущем, чтобы уменьшить заражение:

богатые страны с наибольшим количеством вакцин должны предоставить 92 беднейшим из плана Covax не менее 1 миллиарда доз к сентябрю этого года и более 2 миллиарда к середине следующего года;

членам G7 надо выплатить 60 % из 19 млрд., необходимых для финансирования вакцин, диагностики и лечения в рамках программ ВОЗ, а остальную часть — членам G20;

ВОЗ и ВТО должны добиваться добровольного лицензирования и передачи технологий.

Наконец, эксперты выступают за то, чтобы G20 создала международный механизм финансирования пандемий, который инвестировал бы от $5до 10 миллионов в год на подготовку и от $50 до 100 тысяч для преодоления нового кризиса.

"Инвестирование миллиардов в подготовку сейчас сэкономит триллионы в будущем, как так четко проиллюстрировала нынешняя пандемия", — заключил Кларк.

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