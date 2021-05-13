Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Осуждённый на пожизненное Караджич будет "досиживать" в Великобритании
В Германии жгли флаги Израиля и громили мемориал в честь синагоги
За решётку отправлен испанец, 9 тысяч раз позвонивший в службу спасения
Глава МИД Британии объявил презумпцию кибервиновности России и Китая
Стало известно, что Медведчука планируют арестовать
Российские и украинские ядерщики исключили новую катастрофу на ЧАЭС
Москалькова посоветовала периодически обследовать владельцев оружия
Как получить налоговый вычет за лечение, объяснила адвокат
Генсек ООН намекнул ВОЗ, что пора признать "Спутник V"

Эксперты: ВОЗ и правительства проспали пандемию, которой могло не быть

Здоровье

В докладе независимых экспертов, подготовленном по заказу ВОЗ и распространенном 12 мая, сделан вывод о том, что пандемию коронавируса "можно было бы избежать", если бы правительства и сама ВОЗ не затянули с принятием мер по защите населения.

Эксперты: ВОЗ и правительства проспали пандемию, которой могло не быть

Работу независимой группы по подготовке и реагированию на пандемии возглавляли бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк и бывший президент Либерии Эллен Джонсон Серлиф.

Согласно докладу, "можно и нужно было принять меры для сокращения эпидемии и предотвращения пандемии":

"Плохие стратегические решения, нежелание справляться с неравенством и несогласованная система создали токсичный коктейль, который позволил пандемии превратиться в катастрофический человеческий кризис", — написано в докладе.

Целый ряд критических замечаний экспертов адресован ВОЗ за то, что она не объявила вспышку в Китае международной чрезвычайной ситуацией на своем первом заседании 22 января прошлого года и не потребовала ввести ограничения на поездки.

Правительства же обвиняются в том, они не приняли конкретных мер после первых сообщений о вирусе, а сделали это только тогда, когда ВОЗ объявила об этой пандемии 11 марта прошлого года, что сделало "февраль 2020 года потерянным месяцем".

Кларк отметила, что "без всех этих задержек вы не увидите ускоряющейся пандемии, подобной той, которая накрыла мир в 2020 году".

Что делать в будущем

Группа экспертов также высказала свое мнение о том, как следует действовать в ближайшем будущем, чтобы уменьшить заражение:

  • богатые страны с наибольшим количеством вакцин должны предоставить 92 беднейшим из плана Covax не менее 1 миллиарда доз к сентябрю этого года и более 2 миллиарда к середине следующего года;
  • членам G7 надо выплатить 60 % из 19 млрд., необходимых для финансирования вакцин, диагностики и лечения в рамках программ ВОЗ, а остальную часть — членам G20;
  • ВОЗ и ВТО должны добиваться добровольного лицензирования и передачи технологий.

Наконец, эксперты выступают за то, чтобы G20 создала международный механизм финансирования пандемий, который инвестировал бы от $5до 10 миллионов в год на подготовку и от $50 до 100 тысяч для преодоления нового кризиса.

"Инвестирование миллиардов в подготовку сейчас сэкономит триллионы в будущем, как так четко проиллюстрировала нынешняя пандемия", — заключил Кларк.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

СТРАШНАЯ ПРАВДА о COVID-19: Кто и зачем устроил пандемию?
Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Оливер Стоун обвинил США в ведении войны против России
Военная элита США усомнилась в легитимности и адекватности Байдена
Осуждённый на пожизненное Караджич будет "досиживать" в Великобритании
В Германии жгли флаги Израиля и громили мемориал в честь синагоги
За решётку отправлен испанец, 9 тысяч раз позвонивший в службу спасения
Глава МИД Британии объявил презумпцию кибервиновности России и Китая
Стало известно, что Медведчука планируют арестовать
Российские и украинские ядерщики исключили новую катастрофу на ЧАЭС
Знак зодиака 13 мая: знаменитые Тельцы
Москалькова посоветовала периодически обследовать владельцев оружия
Популярное
Происшествия
Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"

Ильназ Галявиев убил девять человек в казанской гимназии № 175. Виной тому — "абсолютное отсутствие государственной идеологии", считает омбудсмен Татарстана.

Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"
Учителя казанского стрелка травили его во время учёбы в школе
Криминал
Учителя казанского стрелка травили его во время учёбы в школе
Общество
Почему казанский стрелок выбрал своей мишенью именно 8 "А" класс
Общество
Отец одной из убитых в Казани школьниц высказался по поводу трагедии
Соломон Соловьев Знак зодиака 13 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Усам Оздемиров Когда в экономике не всё идёт по плану Усам Оздемиров Любовь Степушова Расстрел в Казани: зачем нам государство, которое не может нас защитить Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Сказано небескорыстно: Поргина осудила Проклову за скандальные признания
Ваше здоровье
Медики выяснили, как дёшево избавиться от большого живота
На Украине задумались о наказании Grundfos и Siemens "за помощь Крыму"
Новости Украины
На Украине задумались о наказании Grundfos и Siemens "за помощь Крыму"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников