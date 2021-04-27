Ком в горле может быть симптомом серьёзных заболеваний

Многие люди сталкиваются с таким симптомом, как ком в горле. Неприятные ощущения не стоит оставлять без внимания, так как это может быть признаком опасного заболевания, сообщила терапевт Ирина Ескова.

Одна из причина кома в горле — стресс. Ощущения пройдут сами собой, если человек перестанет нервничать.

Помимо кома, появляются также першение в горле и затруднённое глотание. Такие симптомы могут вызвать перенесённые ранее инсульт, черепно-мозговая травма и различные нейроинфекции, сообщает Пятый канал.

Заболевания ЖКТ тоже могут вызвать ком в горле. Вызывают его и воспаления глотки, добавила Ескова. При ангине, например, может развиваться отёк, что является довольно опасным симптомом.

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