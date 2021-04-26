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Нутрициолог раскрыл секрет правильного употребления картофеля

Здоровье » Здоровье и профилактика

Сегодня во всём мире отмечают Международный день варки картофеля. Многие люди демонизируют картофель, исключая этот продукт из своего рациона.

Нутрициолог раскрыл секрет правильного употребления картофеля

Однако ничего страшного в этом продукте нет, заявил в эфире "Радио 1" нутрициолог Роман Пристанский.

Он пояснил рассказал, что нужно понимать соотношение пропорций между потреблением и расходом этого продукта. Никаких особых правил по его приготовлению нет.

Если нужно пожарить картофель, то его следует предварительно замочить в холодной воде, чтобы вывести из него лишний крахмал.

"Это насыщенный углеводами и крахмалом продукт, который так или иначе распадается в нашем организме до сахаров. Так же происходит с любой углеводистой пищей вне зависимости от способа её обработки. Гречка и овсянка всё равно тоже станут сахаром", — пояснил он в беседе с "Радио 1".

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Чем может навредить картошка?
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
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