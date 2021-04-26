Остеопороз представляет собой системное заболевание, поражающее кости человека. О том, как защитить свой организм от остеопороза, часто называемого "тихим убийцей", в эфире телеканала "Россия-1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
В первую очередь нужно внести коррективы в свой рацион, считает он. Надо употреблять молоко, йогурты, сыры и апельсиновый сок. Эти продукты способствуют укреплению костей.
Женщинам, у которых период менопаузы, следует принимать кальций по определённой схеме: один грамм в день до менопаузы и полтора после.
Факторами риска развития остеопороза являются низкий индекс массы тела и малоподвижный образ жизни. Также на состоянии здоровья костей негативно отражаются на частые падения и курение.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Сын погибшего при взрывах в Врбетице Ондржей Гавранек заявил, что не понимает, зачем президент Чехии Милош Земан рассказал о второй версии инцидента, произошедшего в 2014 году.