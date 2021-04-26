Доктор Мясников: остеопороз — болезнь курения и отсутствия спорта

Остеопороз представляет собой системное заболевание, поражающее кости человека. О том, как защитить свой организм от остеопороза, часто называемого "тихим убийцей", в эфире телеканала "Россия-1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

В первую очередь нужно внести коррективы в свой рацион, считает он. Надо употреблять молоко, йогурты, сыры и апельсиновый сок. Эти продукты способствуют укреплению костей.

Женщинам, у которых период менопаузы, следует принимать кальций по определённой схеме: один грамм в день до менопаузы и полтора после.

Факторами риска развития остеопороза являются низкий индекс массы тела и малоподвижный образ жизни. Также на состоянии здоровья костей негативно отражаются на частые падения и курение.

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