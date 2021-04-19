Людям, страдающим аллергией в период сезонного обострения не рекомендуется употреблять в пищу определённые продукты, сообщила в интервью "Звезде" диетолог Светлана Титова.
Так, весной следует исключить из рациона мёд и цитрусовые. Вызвать осложнения могут продукты, содержащие лактозу.
Во время сезонного обострения лучше пить больше воды. Не стоит есть ничего жареного и фастфуд. Спровоцировать аллергию может и шоколад.
Часто аллергию вызывают добавки к пище — ароматизаторы, усилители вкуса, красители. Когда это наслаивается на аллергические реакции, получается двойной эффект.
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