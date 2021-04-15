Как справиться с эмоциональным выгоранием? Советы психологов

Многие люди страдают от эмоционального выгорания на работе. По словам американских психологов, это состояние характеризуется истощением умственных и физических ресурсов и безразличием ко всему.

Отсутствие общения приводит к тому, что люди начинают чувствовать себя неэффективными.

В результате проведённого исследования учёные из Вашингтонского университета пришли к выводу, что лучший способ избавиться от такого состояния — это проявление заботы по отношению к себе. Улучшить состояние поможет медитация, качественный сон и вкусная еда.

Если эмоциональное выгорание вызвано отсутствием контактов с другими людьми, то стоит расширить круг общения.

Ранее "Правда.Ру" писала о причинах и последствиях эмоционального выгорания.

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