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Автор Эльвира Ломакина

Как спасти себя от выгорания?

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия print

В бешеном ритме современной жизни мы едва успеваем оглянуться по сторонам и посмотреть, что происходит вокруг нас. Что уж тут и говорить о самих себя. Наше существование ограничивается дом-работа-дом, главным поводом для хорошего настроения становится повышенная заработная плата и отсутствие нареканий со стороны начальства. Однако с каждым днём стресс давит всё сильнее, усталость растёт в геометрической прогрессии; мы забываем про нормальное питание, в лучшем случае перекусываем прямо за рабочим местом. Но насколько ещё наш организм хватит? В какой момент произойдут выгорание и полный упадок сил? И есть ли шанс это предотвратить?


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Разумеется, есть. Как говорится, было бы желание. Самое главное — вовремя спохватиться, и, на самом деле, это самое сложное, ведь у нас практически не остаётся времени на самих себя в подобном ритме жизни. Следует начать беспокоиться, когда человек замечает, что засыпает прямо в одежде (иногда даже в местах для этого не предназначенных). Его постоянно сопровождает усталость, апатия. Те вещи, которые раньше радовали, перестают доставлять чувство легкости и удовлетворения собой. Хочется только спать и чтобы весь мир исчез. Так начинается депрессия.

В какой-то момент организм настолько истощается, что даже обычная простуда потом может обернуться чередой неприятных заболеваний, с которыми у организма нет сил сражаться. И если человек замечает, что начинает болеть всё чаще и всё серьёзнее, то пришло время решительных мер.

Прежде всего, нужно понять, что забота о себе это не ощущение бесконечного счастья. Это способность вовремя понять, в чем организм нуждается, и дать ему это.

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Можно попробовать читать книги о саморазвитии, больше отдыхать. Выбрать время, когда человек останется наедине с собой — никаких срочных дел, связанных с работой — только он и его мысли. Это очень важно, потому что именно так появится возможность лучше разобраться в себе, понять чего на самом деле хочется. Можно завести животное или постараться чаще видеться с родными. Можно найти новое хобби — оно будет давать чувство самоудовлетворения и желание развиваться в данной области дальше, а значит, апатия исчезнет.

Необходимо научиться себе сострадать и прощать некие промахи. Обращать внимание на количество съеденного и количество приёмов пищи: нам нужны силы для активной жизнедеятельности организма. Можно чаще бывать на свежем воздухе, например, выходить "проветриваться" за пару часов до сна. Вечером убирать телефон подальше, чтобы не было соблазна "зависнуть" в соцсетях вместо того, чтобы почитать новую книгу или посмотреть недавно вышедший фильм. Мы редко задумываемся над подобными мелочами, но именно они помогают нам справляться со стрессом и не дают "выгореть".

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Фото: dom-isemya.ru

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Темы болезнь здоровье психотерапия эмоциональное выгорание
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