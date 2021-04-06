В Роскомнадзоре заявили о 40% имеющих антитела к ковиду

В среднем до 40% жителей России в разных регионах имеют антитела к коронавирусу. Такими данными делится глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Но надо понимать — никто не знает, как будет протекать заболевание после инфицирования. Именно поэтому лучший способ сохранить здоровье и защитить себя — это вакцинация", — подчеркнула она в интервью газете "Известия".

Что касается мутаций коронавируса, то, по информации Поповой, их число включает в себя менее 1% генома.

"Нужно себя защитить. Мы идем к лету. У нас растет миграция. Скоро майские праздники, многие захотят поехать в отпуск, отдохнуть компаниями. <…> И для того, чтобы запланированный отдых прошел хорошо, успешно, радостно, приносил только удовольствие, нужно сделать прививку сегодня", — призвала глава ведомства.

Ранее Анна Попова давала совет, какой вакциной лучше прививаться от пандемии.