Попова рассказала, какой вакциной лучше прививаться от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ответила на вопрос, какой из российских вакцин от коронавируса лучше всего делать прививку, и какой привилась она сама.
На данный момент в России зарегистрировано три препарата для профилактики коронавирусной инфекции. Это "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") — комбинированная векторная вакцина на основе аденовируса человека, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и 48-м Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны России. "ЭпиВакКорона" — однокомпонентная синтетическая пептидная вакцина, созданная ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. И "Ковивак" — инактивированная цельновирионная вакцина, её создал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Российской академии наук (РАН).
"Надо прививаться той, которая под рукой — вот какая ближе. Все российские вакцины безусловно хороши", — заявила Анна Попова на заседании думского комитета по охране здоровья, отвечая на соответствующий вопрос.
Глава Роспотребнадзора предпочла препарат "ЭпиВакКорона" из-за аллергии. Она охарактеризовала эту вакцину как "мягкую и ювелирную", сообщает РИА Новости.
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