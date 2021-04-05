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Реаниматолог развенчал миф о чипировании через вакцинацию от COVID-19

Здоровье » Здравоохранение

Широко распространено мнение о том, что через вакцинацию от COVID-19 планируется чипировать население.

В основу вакцинации действительно заложен принцип "чипирования", но для того, чтобы биосистема запустила процесс выработки белка и начала формировать антитела, сообщил в интервью РИА "Новости" основатель частной медицинской сети "Инвитро", врач-реаниматолог Александр Островский.

Возможно, эта информация породила миф о том, что вакцинация — это чипирование населения.

По словам реаниматолога, несмотря на то, что вакцинация от коронавируса носит добровольный характер, людям необходимо объяснять, что угроза, связанная с прививкой, несопоставима с последствиями заболевания.

Ранее доктор Мясников назвал борьбу с ковидом в Европе "мракобесием".

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Автор: Снежана Шахова
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