Доктор Мясников назвал борьбу с ковидом в Европе "мракобесием"

«Мракобесием» назвал ситуацию с COVID-19 в Европе российский врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, например, на Париж невозможно смотреть без грусти - «просто как после атомной войны». Мясников заявил «России 24», что европейский карантин намного жестче прошлогоднего российского, при этом в России с коронавирусом справляются намного активнее. В качестве доказательства врач заявил о более низкой смерти среди зараженных.

Мясников объяснил это тем, что здравоохранение в России действует по «старому доброму алгоритму военной медицины».

Ранее он опроверг предположения о смертельной опасности вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.