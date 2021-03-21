Шведские компании выразили готовность производить «Спутник V»

Российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" готовы производить несколько шведских компаний, пишет газета Svenska Dagbladet.

Начальник отдела Агентства по инновациям Vinnova Ларс Хаммарстрем уточнил, что в данный момент мощности местных компаний не заточены под масштабное производство, однако позволяют организовать выпуск определенных объемов препарата.

"Речь необязательно идет о строительстве большого завода, а лишь о том, чтобы попробовать развить те возможности <…>, что уже имеются", — сказал он.