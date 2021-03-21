Российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" готовы производить несколько шведских компаний, пишет газета Svenska Dagbladet.
Начальник отдела Агентства по инновациям Vinnova Ларс Хаммарстрем уточнил, что в данный момент мощности местных компаний не заточены под масштабное производство, однако позволяют организовать выпуск определенных объемов препарата.
"Речь необязательно идет о строительстве большого завода, а лишь о том, чтобы попробовать развить те возможности <…>, что уже имеются", — сказал он.
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