Брокколи является лучшим продуктом для профилактики рака, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Также полезными противораковыми свойствами обладает куркума, а из напитков — зелёный чай, сообщает РИА "Новости".
Кроме того, чтобы защитить организм от развития онкологических заболеваний, следует включить в свой рацион красные овощи и фрукты, в состав которых входит ликопен. Это вещество способно предотвратить развитие некоторых видов рака, в частности рака простаты.
На наилучшим эффектом снижения риска развития онкологических заболеваний обладает брокколи.
Ранее врачи назвали пять причин, по которым брокколи следует включить в свой рацион.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Новые подробности о том, откуда именно на территорию Белоруссии попадают "огромные партии оружия", раскрыл глава КГБ страны Иван Тертель.