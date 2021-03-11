Доктор Мясников назвал брокколи лучшим продуктом для профилактики рака

Брокколи является лучшим продуктом для профилактики рака, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Также полезными противораковыми свойствами обладает куркума, а из напитков — зелёный чай, сообщает РИА "Новости".

Кроме того, чтобы защитить организм от развития онкологических заболеваний, следует включить в свой рацион красные овощи и фрукты, в состав которых входит ликопен. Это вещество способно предотвратить развитие некоторых видов рака, в частности рака простаты.

На наилучшим эффектом снижения риска развития онкологических заболеваний обладает брокколи.

Ранее врачи назвали пять причин, по которым брокколи следует включить в свой рацион.