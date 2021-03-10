Дифтерия может вернуться в качестве мировой угрозы

Учёные Кембриджского университета предупреждают о новой угрозе здоровью населения нашей планеты. Речь идёт о том, что мир может охватить эпидемия дифтерии. Это связано с тем, что инфекция, которую совсем недавно можно было предотвратить, становится устойчивой к традиционным методам лечения, сообщает Nature Communications.

В мире растёт число людей с эти заболеванием.

Так, за период с 1996 по 2017 года средний показатель переболевших дифтерией составлял 8 105 человек, в 2018 году он увеличился в два раза и достиг 16 651 человек.

Лекарства не дают должного эффекта. Это же относится и к вакцине против этого заболевания.

Развитие дифтерии провоцируется бактерией Corynebacterium diphtheriae. Она распространяется при кашле или чихании. Бактерия вызывает острые инфекции, которые могут привести к смерти. Во многих странах проводится вакцинация детей, это позволяет снизить риск заражения.