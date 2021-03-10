Диетолог рассказала о вреде масленичных блинов со сметаной

Употребление блинов со сметаной может негативно отразиться на здоровье печени и желчного пузыря, сообщила в эфире радиостанции "Говорит Москва" врач-диетолог Ольга Григорьян.

Масленичные блины — очень калорийное блюдо, так как в них добавляют сахар и жарят на масле.

Сметана с большим процентом жирности — очень тяжёлая начинка для блинов.

Переедание таких продуктов даёт серьёзную нагрузку на печень и истощает желчный пузырь.

Диетологи рекомендуют использовать для приготовления блинов цельнозерновую муку. Также он советуют ограничить или вовсе не добавлять в тесто сахар и яичные желтки.﻿﻿

Ранее диетолог Нурия Дианова раскрыла секрет приготовления полезных для здоровья блинов.