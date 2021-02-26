Диетолог раскрыла секрет приготовления полезных для здоровья блинов

Блины — очень вкусное и любимое всеми блюдо. Однако есть некоторые секреты, о которых следует знать, что избежать проблем с ЖКТ. О том, как правильно печь блины в интервью "Звезде" рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова.

"Если мы говорим об употреблении блинов, то здесь нужно учесть несколько моментов. Прежде всего, их количество. Второй момент, их состав, то есть, безусловно, когда мы делаем блины из пшеничной муки, то они содержат энергию при минимальной питательной ценности. Если мы делаем пополам с любыми другими добавками, это могут быть отруби, это может быть гречневая мука, перемолотая льняная, хоть черемуховая, хоть из овсяных хлопьев", — пояснила она.

Дианова отметила, что добавление дополнительных компонентов повышает питательную ценность блинов, благодаря чему организм получает больше витаминов и микроэлементов.

Также важно при приготовлении блинов минимизировать количество жира.

Что касается начинки, то лучшими вариантами будут творог средней жирности (5%) и качественное постное мясо. А вот варенье и сгущённое молоко являются очень калорийными.

Употребление блинов с красной рыбой из-за большого количества жиров может вызвать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Также диетолог отметила, что приём пищи с блинами следует обогатить клетчаткой, так как позволит получить все необходимые микроэлементы без вреда для фигуры и ЖКТ.