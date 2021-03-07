Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес сделали прививки от коронавируса российской вакциной "Спутник V".
Вакцинация транслировалась в прямом эфире в Twitter.
"Как я и обещал народу, я исполняю обещание. Моя первая доза, я вакцинировался", — отметил боливарианский лидер.
"Спасибо!" — добавил Мадуро по-русски.
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