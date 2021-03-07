При добавлении молока или сливок в кофе его нужно выпить в ближайший час иначе напиток становится опасным.
Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Нурия Дианова.
"Влага является самой оптимальной средой для развития бактерий и микроорганизмов. Если вы добавили молоко в кофе, то риск размножения в нем микроорганизмов во много раз увеличивается. Так что такой напиток нужно выпить в ближайший час", — отметила специалист.
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