Далай-лама XIV сделал прививку от коронавируса в индийском городе Дхарамсала. Религиозный лидер буддистов посоветовал всем своим последователям привиться от коронавируса.
"По словам моих надежных друзей, в числе которых врач, нужно сделать эту инъекцию, чтобы предотвратить серьезную проблему. Эта инъекция очень помогает и очень хорошая. Поэтому вы тоже должны сделать ее", — отметил Далай-лама XIV.
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Итоги нового исследования оказались не в пользу Ксении Бик.