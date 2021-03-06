Далай-лама сделал прививку от коронавируса

Далай-лама XIV сделал прививку от коронавируса в индийском городе Дхарамсала. Религиозный лидер буддистов посоветовал всем своим последователям привиться от коронавируса.

"По словам моих надежных друзей, в числе которых врач, нужно сделать эту инъекцию, чтобы предотвратить серьезную проблему. Эта инъекция очень помогает и очень хорошая. Поэтому вы тоже должны сделать ее", — отметил Далай-лама XIV.