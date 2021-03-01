Медики и учёные всего мира находятся в перманентном состоянии поиска мер эффективной борьбы против COVID-19.
Ученые Хиросимы утверждают, что нашли ещё одно действенное оружие против этого противника — это витамин В6. На поздней стадии коронавируса SARS-Cov-2 возникает опасность, так называемого цитокинового шторма — бурной реакции иммунной системы на воспалительные процессы и, как следствие, развитие респираторного дистресс-синдрома, полиорганной недостаточности и даже наступления смерти.
Витамин В6 помогает смягчить последствия "цитокинового шторма", борется с воспалительными процессами, предотвращает развитие тромбоза.
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В отношении России принуждение без диалога может привести к концу истории человеческой цивилизации, считает издатель журнала National Interest Дмитрий Саймс.