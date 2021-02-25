Врач назвал три правила защиты от весенней аллергии

Весна — непростое время года для аллергиков. О том, как защититься от весенней аллергии, в интервью порталу "Инфореактор" рассказал врач-аллерголог Владимир Болибок.

В первую очередь специалист рекомендует носить маску, посетить врача и пройти аллергенспецифическую иммунотерапию.

"Речь идёт об антигистаминных, и, возможно, гормональных лекарствах. Если не обращаться за медицинской помощью, то аллергия может провоцировать приступы бронхиальной астмы. В таких случаях поллиноз может быть весьма опасным. Защититься от пыльцы растений можно при помощи маски", — отметил врач.

Также он добавил, что после весеннего сезона нужно протестироваться на аллерген, чтобы выяснить, пыльца каких растений вызывает аллергию.