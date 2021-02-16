В настоящее время в Москве проходит массовая вакцинация населения. Вакцинация носит добровольный характер.
Сделать прививку можно бесплатно.
Теперь вакцину от COVID-19 могут получить и лица без определённого места жительства. Их будут прививать в Центре социальной адаптации имени Елизаветы Глинки. Об этом сообщила его руководитель Ольга Павличева.
Стоит отметить, что они могут прививать не только от коронавирусной инфекции, но и от гриппа.
У Центра есть медицинская лицензия на оказание доврачебной помощи и терапии.
Ранее австрийский журналист на страницах газеты Wiener Zeitung рассказал о "шоке", в который привела Европу российская вакцина.
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Австрийский журналист рассказал о "шоке", в который привела Европу российская вакцина.