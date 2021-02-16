В Москве бездомных привьют от COVID-19 и гриппа

В настоящее время в Москве проходит массовая вакцинация населения. Вакцинация носит добровольный характер.

Сделать прививку можно бесплатно.

Теперь вакцину от COVID-19 могут получить и лица без определённого места жительства. Их будут прививать в Центре социальной адаптации имени Елизаветы Глинки. Об этом сообщила его руководитель Ольга Павличева.

Стоит отметить, что они могут прививать не только от коронавирусной инфекции, но и от гриппа.

У Центра есть медицинская лицензия на оказание доврачебной помощи и терапии.

Ранее австрийский журналист на страницах газеты Wiener Zeitung рассказал о "шоке", в который привела Европу российская вакцина.﻿