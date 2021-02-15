Европа в "шоке" от российской вакцины "Спутник V"

Австрийский журналист на страницах газеты Wiener Zeitung рассказал о "шоке", в который привела Европу российская вакцина.

Автора утверждает, что на Западе скептически отнеслись к информации о создании "Спутник V". Это произошло из-за сложившихся в Европе стереотипов об отсталости России. Однако, сейчас ситуация меняется.

"Западу пришлось признать, что российская вакцина эффективна и в то же время не вызывает побочных явлений", — пишет журналист.