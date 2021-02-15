Врач-трихолог Ирина Котова, рассказала на какие болезни может указывать появление перхоти.
Специалист объясняет, что при внезапном появлении перхоти нужно обратить внимание на используемые средства для ухода и при необходимости поменять их. Если же подобные меры не помогают, проблема может указывать на специфические заболевания — от себорейного дерматита до псориаза кожи головы.
"Есть наружные средства, которые позволяют исправить ситуацию, но не всегда они будут эффективны, если есть внутренняя проблема — ЖКТ или нервная система. Всегда нужно искать причину", — пояснила Котова.
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